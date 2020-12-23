Самая высокооплачиваемая знаменитость в мире шокировала фанатов, подарив двухлетней дочке сумочку за 1390 долларов

Американская модель, бизнес-леди, звезда телевидения и соцсетей Кайли Дженнер, которую журнал Forbes неделю назад провозгласил самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, шокировала своих подписчиков в Instagram подарком, который сделала своей дочери.

Сторми, которой 1 февраля исполнится три года, позирует на выложенных 23-летней мамой фото в кожаных штанах и белой майке — с новенькой голубой мини-сумочкой от Prada. Стоимость такого аксессуара — 1390 долларов. В комментариях одни подписчики писали о том, как мило выглядит Сторми, какое у нее тонкое чувство стиля уже со столь юных лет, и называли «малышкой Прада». Другие ужасались цене сумочки и называли это сумасшествием.

В сентябре Кайли опубликовала видео Сторми, которая была в бриллиантовых серьгах и рюкзаке от Hermes стоимостью 12 тысяч долларов. «Этот рюкзак стоит больше, чем мой телефон», — написал один из комментаторов, на что ему другой ответил: «Этот рюкзак стоит больше, чем твоя машина».

Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта, с которым встречалась с апреля 2017 по сентябрь 2019 года. Кайли и Трэвиса часто видят вместе, что вызвало слухи об их воссоединении, которые они пока не подтвердили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли попала в засаду, устроенную защитниками прав животных, которые недовольны ее любовью к мехам и коже.

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