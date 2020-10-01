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Стиль жизни

Двухлетняя дочь Кайли Дженнер пошла в школу в бриллиантах и с рюкзаком за 12 тысяч долларов

10:35 1 октября 2020
Кайли Дженнер и Сторми

Кайли Дженнер, которая ранее впечатлила фанатов своим фото в нижнем белье за 1100 долларов, продолжает удивлять роскошью — несмотря на то, что журнал Forbes лишил ее в мае статуса самой молодой в мире миллиардерши. У себя в Instagram младшая из сестер Кардашьян-Дженнер опубликовала фото и видео своей двухлетней дочери Сторми в ее первый школьный день. Как пишет издание Page Six, девочка отправилась на занятия в черном платье-футболке, с бриллиантовыми серьгами в ушах, в кроссовках Air Jordans и со светло-розовым рюкзаком Hermes Kelly Ado стоимостью 12 тысяч долларов.

first day of schooooool

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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