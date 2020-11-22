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Стиль жизни

Рецепт вкусного пирога от Эктора Хименеса-Браво

11:30 22 ноября 2020
Рецепт вкусного пирога от Эктора Хименеса-Браво
Инф. «ФАКТОВ»

Именитый повар признался в любви к тыкве и порадовался, что украинцы выращивают овощ в промышленных масштабах

Титулованный мастер-шеф и ресторатор Эктор Хименес-Браво, который уже более десяти лет живет и работает в Украине, советует последовать его примеру и почаще радовать домашних блюдами из традиционной тыквы.

Автор рецепта

Тыквенный пирог в глазури

Ингридиенты:
1 стакан сахара;
1 стакан коричневого сахара;
4 яйца;
1 ч.л. пищевой соды;
1 ст. л. разрыхлителя;
200 гр сливочного масла;
3 стакана муки;
½ стакана сливок 30%;
1 ст. л. ванильного экстракта;
½ стакана сыворотки;
1 ч.л. корицы;
1 ч.л. мускатного ореха;
250 гр тыквенного пюре.

Для глазури:
½ стакана сливочного масла;
1 стакана коричневого сахара;
1 стакан сахарной пудры;
½ стакана сливок.

Разогрейте духовку до 175 ° и выпекайте 1 час.

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Фото Facebook Эктора Хименеса-Браво

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