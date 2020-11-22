Рецепт вкусного пирога от Эктора Хименеса-Браво

Именитый повар признался в любви к тыкве и порадовался, что украинцы выращивают овощ в промышленных масштабах

Титулованный мастер-шеф и ресторатор Эктор Хименес-Браво, который уже более десяти лет живет и работает в Украине, советует последовать его примеру и почаще радовать домашних блюдами из традиционной тыквы.

Автор рецепта

Тыквенный пирог в глазури Ингридиенты:

1 стакан сахара;

1 стакан коричневого сахара;

4 яйца;

1 ч.л. пищевой соды;

1 ст. л. разрыхлителя;

200 гр сливочного масла;

3 стакана муки;

½ стакана сливок 30%;

1 ст. л. ванильного экстракта;

½ стакана сыворотки;

1 ч.л. корицы;

1 ч.л. мускатного ореха;

250 гр тыквенного пюре. Для глазури:

½ стакана сливочного масла;

1 стакана коричневого сахара;

1 стакан сахарной пудры;

½ стакана сливок. Разогрейте духовку до 175 ° и выпекайте 1 час.

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Фото Facebook Эктора Хименеса-Браво

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