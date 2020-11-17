Легкий рецепт нежнейшего чизкейка

Чизкейк — это вкусно и сытно. Но покупать его в ресторане или кондитерской — удовольствие не из дешевых. Лучше научиться готовить дома и радовать родных и близких этим лакомством и в праздники, и в будни. Легким рецептом десерта с «ФАКТАМИ» кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

— Сегодня в меню почти каждой кофейни можно встретить чизкейк, — говорит Валентина Веревкина. — Мягкий, нежный, в меру сладкий — понятно, почему этот волшебный десерт обрел миллионы поклонников по всему миру. Несмотря на то, что рецептов приготовления чизкейка несколько сотен, основным его ингредиентом является сыр. Да и само название десерта переводится с английского как «сырный пирог».

Обычно основу чизкейка готовят из измельченного песочного печенья. Основную часть — из мягкого сыра, сливок и сахара. Иногда для скрепления компонентов в начинке используются яйца или желатин. Сверху чизкейк украшают шоколадом, взбитыми сливками, желе и фруктами. Перед подачей его необходимо выдержать в холодильнике.

— Каким должен быть «правильный» чизкейк?

— В зависимости от ингредиентов и способа приготовления внешний вид и текстура десерта может варьироваться от плотной запеканки до нежнейшего суфле. Готовят чизкейк по-разному. Выпекают в духовке, как обычный пирог, готовят на водяной бане, чтобы начинка прогревалась равномерно и яйца постепенно связывали все компоненты. Бывает, готовят и без выпекания, в таком случае вместо яиц используют желатин.

— Какой рецепт чизкейка у вас любимый?

— Чизкейк «Нью-Йорк». Его особенность в том, что для получения более гладкой кремовой текстуры в сырную основу добавляют дополнительно желтки или яйца. Обычно его выпекают в духовке при средней температуре и следят, чтобы сердцевина оставалась мягкой и влажной. Затем доводят до готовности при более низкой температуре. Жители Нью-Йорка верят, что самые великие мастера чизкейков живут именно в их городе.

Чизкейк «Нью-Йорк» Ингредиенты: печенье — 300 г;

масло сливочное (82,5% жирности) — 50 г;

сыр сливочный (Филадельфия/Креммете/Альмете) — 600 г;

сахар — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сливки (30−35% жирности) — 200 мл; Вместо жирных сливок можно использовать сливки 20%, но при этом сливочный вкус будет менее выраженным. Количество ингредиентов рассчитано для выпекания в форме диаметром 20−22 см. Приготовление: Яйца, сыр, сливки и масло нужно достать из холодильника за полчаса до готовки, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры. Для основы перемолоть печенье в крошку блендером (измельчителем) или с помощью кухонного комбайна. Можно также раскрошить печенье руками, поместить в пакет и прокатать скалкой. Соединить крошку и масло, которое к этому моменту подтаяло и стало пластичным. Не рекомендую растапливать масло, иначе при выпекании оно будет вытекать. Должна получиться сыпучая масса, которую следует выложить в форму (лучше разъемную). Утрамбовывать слой равномерно чем-то плоским — например, дном алюминиевой кружки или стакана. Можно делать основу с бортиками, можно — без. Высоту бортиков регулируем самостоятельно. Основу в форме поставить в холодильник на час или в морозилку на 15−20 минут. Теперь, собственно, сам чизкейк. Хорошо размешать творожный или сливочный сыр с сахаром до однородности. Проще всего это делать миксером на минимальной скорости, так как необходимо только равномерно перемешать, а не взбить! По одному добавить яйца, хорошо перемешивая массу лопаточкой или венчиком после введения каждого яйца. Старайтесь не взбить массу — если смесь будет перенасыщена пузырьками воздуха, при выпечке чизкейк может вздуться и растрескаться. В самом конце добавить сливки (взбивать их не нужно) и снова все аккуратно перемешать. Постучать емкостью о стол пару-тройку раз, чтобы вышли пузырьки воздуха. Чиз-масса может получиться разной консистенции: от жидкой текучей до довольно плотной, как сметана. Вылить чиз-массу в форму с основой и равномерно распределить по всей площади. Слегка постучать формой о стол, чтобы снова выпустить пузырьки воздуха. Поставить форму в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут, затем убавить температуру до 110 °C и довести чизкейк до готовности в течение часа.

— Для основы чизкейка можно самостоятельно испечь песочное миндальное печенье, — говорит Валентина Веревкина.

Миндальное печенье для основы чизкейка Ингредиенты: 140 г сливочного масла (жирность 82%);

95 г сахарной пудры;

210 г муки;

50 г миндальной муки (если использовать фундучную муку, вкус печенья будет ярче);

50 г яйца (это одно яйцо);

щепотка соли. Приготовление: Взбить размягченное сливочное масло. Оно должно слегка посветлеть и увеличиться в объеме. Взбивать масло можно ручным венчиком или миксером. Добавить сахарную пудру, миндальную муку, яйцо комнатной температуры. Добавить муку и соль, перемешать, чтобы вся мука увлажнилась. Раскатать тесто толщиной 3−4 мм между двумя листами пергамента. Убрать тесто в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Достать тесто из холодильника, снять пергамент с одной стороны, перевернуть тесто — оно должно остаться на пергаменте и снимите пергамент с другой стороны. Поломать тесто в крошку и выложить на перфорированный силиконовый коврик. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке 10−12 минут. Время выпекания зависит от толщины и размера крошки/кусочков. Охладить заготовку.

— Какие секреты приготовления чизкейка нужно учесть?

— Если вы опасаетесь, что верх чизкейка подгорит, то заранее подготовьте лист фольги, чтобы в случае чего накрыть форму. Очень важно правильно охлаждать готовый чизкейк. Если его быстро вытащить из духовки, то от резкого перепада температур он может треснуть. Охлаждать чизкейк нужно в несколько этапов. Сразу после выключения духовки его необходимо оставить на 40−60 минут в духовке, затем приоткрыть дверцу духовки и оставить еще на 30 минут. Далее достать чизкейк и оставить остывать при комнатной температуре на 1 час. Затем нужно провести ножом вдоль стенок формы и уже после этого поставить в холодильник. Постепенное охлаждение в значительной степени снижает риск появления на десерте трещин!

Для полноты вкуса чизкейк должен находиться в холодильнике как минимум 6−8 часов. Я всегда оставляю на ночь. Утро будет радостным от великолепного десерта к кофе!

— Чем можно украсить чизкейк?

— Перед подачей чизкейк можно полить ягодным соусом. Если вы любите цитрусовые, рекомендую при приготовлении добавить в сыр цедру одного лайма и сок половины лайма. И приятного аппетита!

Фото из альбома Валентины Веревкиной

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