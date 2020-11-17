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Стиль жизни

Кейт Миддлтон названа самой стильной королевской персоной, но титул главной иконы моды достался другой

17:22 17 ноября 2020
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, чье изумрудно-зеленое платье было названо экспертами Vogue лучшим нарядом десятилетия, признана самой стильной из всех представительниц европейских королевских семей. Таковы результаты исследования, проведенного Farfetch — онлайн-платформой, где продаются товары более 700 бутиков и брендов со всего мира.

Кейт Миддлтон

38-летняя жена британского принца Уильяма набрала 24% голосов пользователей сети. И была, как сообщает издание Daily Mail, единственной «королевской персоной», попавший в первую десятку самых стильных знаменитостей. Однако в «общем зачете» ее обогнала 46-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница поп-группы Spice Girls. Супруга бывшего футболиста Дэвида Бекхэма оттеснила герцогиню Кембриджскую на второе место, получив титул главной иконы моды Европы. Ей отдали свои голоса 28% респондентов.

Виктория Бекхэм

Третье место досталось 33-летней итальянской модной блогерше, модели и дизайнеру Кьяре Ферраньи, у которой почти 22 миллиона подписчиков в Instagram.

Кьяра Ферраньи

Замыкают первую пятерку 34-летняя американская светская львица итальянского происхождения, модельер и бизнес-леди Оливия Палермо и 33-летняя британская певица Элли Голдинг.

В десятку самых стильных попала также 73-летняя англо-французская актриса Джейн Биркин, в честь которой некогда получила свое название самая знаменитая модель сумочки от французского модного бренда Hermes.

В опросе приняли участие жители стран Европы.

Было также определено, что самыми стильными из всех европейцев считают итальянцев. За ними следуют французы, испанцы и британцы.

Фото PA и Instagram

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