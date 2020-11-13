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Стиль жизни

Платье Кейт Миддлтон от «Жены вампира» названо лучшим нарядом десятилетия

9:22 13 ноября 2020
Кейт Миддлтон

Эксперты журнала Vogue провозгласили наряд герцогини Кембриджской «Лучшим платьем десятилетия», проанализировав гардеробы всех знаменитостей.

Как пишет издание Irish Central, этой чести было удостоено мерцающее платье изумрудно-зеленого цвета, которое Кейт Миддлтон надевала в 2019 году во время визита в Ирландию. В нем она вместе с мужем принцем Уильямом посетила Музей пива Guinness в Дублине. Платье стоимостью 1595 фунтов (почти 2100 долларов) создано дизайнером Сьюзи Бик (женой австралийского музыканта Ника Кейва) для основанного ею бренда The Vampire’s Wife («Жена вампира»). Компания специализируется на изделиях в стиле «готического гламура».

В платье этой модели за последние годы появлялась на публике не одна Кейт Миддлтон. В нем щеголяли также актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Кирстен Данст и другие звезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свекор Кейт принц Уэльский Чарльз представил собственную коллекцию одежды.

Фото PA/REX

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