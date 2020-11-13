Платье Кейт Миддлтон от «Жены вампира» названо лучшим нарядом десятилетия

Эксперты журнала Vogue провозгласили наряд герцогини Кембриджской «Лучшим платьем десятилетия», проанализировав гардеробы всех знаменитостей.

Как пишет издание Irish Central, этой чести было удостоено мерцающее платье изумрудно-зеленого цвета, которое Кейт Миддлтон надевала в 2019 году во время визита в Ирландию. В нем она вместе с мужем принцем Уильямом посетила Музей пива Guinness в Дублине. Платье стоимостью 1595 фунтов (почти 2100 долларов) создано дизайнером Сьюзи Бик (женой австралийского музыканта Ника Кейва) для основанного ею бренда The Vampire’s Wife («Жена вампира»). Компания специализируется на изделиях в стиле «готического гламура».

В платье этой модели за последние годы появлялась на публике не одна Кейт Миддлтон. В нем щеголяли также актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Кирстен Данст и другие звезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свекор Кейт принц Уэльский Чарльз представил собственную коллекцию одежды.

Фото PA/REX

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