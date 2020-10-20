В алом пальто и с новой сумкой за 2000 долларов – Кейт Миддлтон поразила элегантным образом

Кейт Миддлтон, которая ранее назвала победителя конкурса на звание лучшего фотографа дикой природы, посетила вместе со своим мужем принцем Уильямом фотовыставку на лондонском вокзале Ватерлоо. Как сообщает издание Daily Mail, на ней были представлены работы финалистов другого конкурса — Hold Still, посвященного жизни на карантине. Герцогиня Кембриджская лично курирует этот проект.

Кэтрин появилась в длинном пальто ярко-красного цвета от своего любимого бренда Alexander McQueen. Под него она надела белый топ и черную юбку-миди.

Она также была с новой черной сумочкой, с которой ее еще не видели на публике. Стоимость кожаного изделия от Grace Han — 1595 фунтов (около 2068 долларов).

Фото Grace Han

Кейт приехала в защитной маске с цветочным принтом, однако, выйдя из машины, она сняла ее. А потом надела снова, беседуя с организаторами мероприятия, фотографами и людьми, которые стали героями снимков.

All 100 portraits will also feature in a special exhibition hosted by the National Memorial Arboretum in Staffordshire from 23rd October. pic.twitter.com/32Nmm9kc0a — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 20, 2020

The Duke and Duchess of Cambridge have marked the launch of the #HoldStill2020 @NPGLondon lockdown photography exhibition with engagements in London today - as examples of the stunning entries go on display across the country. pic.twitter.com/fuz6V7iRq4 — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 20, 2020

Члены британской королевской семьи часто появляются на людях без масок. Ранее за это раскритиковали саму королеву Елизавету, принявшую участие в первом за последние семь месяцев официальном мероприятии. Представители других королевских семей Европы, в том числе Испании и Бельгии, предпочитают выходить в свет в масках.

Фото Twitter The Duke and Duchess of Cambridge и Evening Standard

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