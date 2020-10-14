Кейт Миддлтон назвала лучшее фото дикой природы – портрет тигра работы россиянина

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую ранее уличили в подражании Меган Маркл, объявила победителя ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year (Лучший фотограф дикой природы), который традиционно, вот уже в 56-й раз, проводит лондонский Музей естествознания.

Церемония в этом году впервые проходила в виртуальном формате. В конкурсе принимали участие более 49 тысяч работ.

Главный приз достался российскому фотографу Сергею Горшкову. Он запечатлел амурского тигра, обхватившего лапами ствол дерева. Фото называется «Объятие».

«Поздравляем вас, Сергей, и благодарим всех участников за то, что показали нам волшебство природы», — сказала Кейт.

Снимки остальных финалистов также были очень эффектны. Звание «лучшего молодого фотографа» в возрастной категории 15−17 лет получила Лиина Хейккинен из Финляндии. На летних каникулах, когда ей было всего 13, она удачно сфотографировала лису, поймавшую гуся.

Фото Twitter и Wildlife Photographer of the Year

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