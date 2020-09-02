Cибас в прованском стиле: легкий рецепт (фото)
Рыба и овощи — такое сочетание многие считают идеальным. Это вкусно и сытно, в то же время полезно. Правда, важно уметь приготовить рыбу правильно. Поэтому лучше прислушаться к советам профессионала.
Рецептом сибаса в прованском соусе с «ФАКТАМИ» поделился киевский кулинар Александр Головачев, который ранее рассказал нашим читателям, как приготовить вареники, запеканки и рогалики с ягодами и фруктами.
— Сибас в прованском соусе — очень вкусен, — говорит Александр Головачев. — А готовится это блюдо довольно легко.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Сибас в прованском стиле
- сибас 1 шт. (500−600 г)
- розовый помидор 1 шт. (250г)
- желтый помидор 1 шт. (250 г)
- маслины без косточки (100 г)
- оливки без косточки (100г)
- спаржевая фасоль (250г)
- красный лук (100 г)
- чеснок (6 зубчиков)
- лимон 1 шт
- базилик (30 г)
- белое вино (150−200 мл)
- оливковое масло (80−100 г)
- тимьян (1 г)
- фенхель (2 г)
- черный перец (3г.)
- перец чили (2г.)
- имбирь (5 г)
Рыбу чистим от шелухи и удаляем внутренности. Хорошо вымываем и просушиваем. Делаем два неглубоких надреза по центру рыбы. Солим. Перчим. В надрезы вставляем имбирь. Рыбу смазываем маслом. Выкладываем на центр противня.
Нарезаем помидоры крупными кубиками. Маслины и оливки режем пополам. Очищаем кончики спаржевой фасоли и делим ее на три части. Мелко нарезаем чеснок. Красный лук крупно нарезаем вдоль, базилик — соломкой.
Сначала на горячей сковороде обжариваем чеснок и лук. Потом добавляем все остальные нарезанные овощи и белое вино, к ним добавляем специи. Припускаем пару минут и добавляем к рыбе
Готовим в духовке при 180−200 градусах 15−20 минут.
Приятного аппетита!
— Какую рыбу можно использовать вместо сибаса?
— Любую морскую.
— Базилик лучше взять красиный или зеленый?
— Зеленый.
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Фото из альбома Александра Головачева
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