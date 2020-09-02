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Стиль жизни

Cибас в прованском стиле: легкий рецепт (фото)

7:24 3 сентября 2020
Cибас в прованском стиле

Рыба и овощи — такое сочетание многие считают идеальным. Это вкусно и сытно, в то же время полезно. Правда, важно уметь приготовить рыбу правильно. Поэтому лучше прислушаться к советам профессионала.

Рецептом сибаса в прованском соусе с «ФАКТАМИ» поделился киевский кулинар Александр Головачев, который ранее рассказал нашим читателям, как приготовить вареники, запеканки и рогалики с ягодами и фруктами.

— Сибас в прованском соусе — очень вкусен, — говорит Александр Головачев. — А готовится это блюдо довольно легко.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!


Сибас в прованском стиле

  • сибас 1 шт. (500−600 г)
  • розовый помидор 1 шт. (250г)
  • желтый помидор 1 шт. (250 г)
  • маслины без косточки (100 г)
  • оливки без косточки (100г)
  • спаржевая фасоль (250г)
  • красный лук (100 г)
  • чеснок (6 зубчиков)
  • лимон 1 шт
  • базилик (30 г)
  • белое вино (150−200 мл)
  • оливковое масло (80−100 г)
  • тимьян (1 г)
  • фенхель (2 г)
  • черный перец (3г.)
  • перец чили (2г.)
  • имбирь (5 г)


Рыбу чистим от шелухи и удаляем внутренности. Хорошо вымываем и просушиваем. Делаем два неглубоких надреза по центру рыбы. Солим. Перчим. В надрезы вставляем имбирь. Рыбу смазываем маслом. Выкладываем на центр противня.

Нарезаем помидоры крупными кубиками. Маслины и оливки режем пополам. Очищаем кончики спаржевой фасоли и делим ее на три части. Мелко нарезаем чеснок. Красный лук крупно нарезаем вдоль, базилик — соломкой.

Сначала на горячей сковороде обжариваем чеснок и лук. Потом добавляем все остальные нарезанные овощи и белое вино, к ним добавляем специи. Припускаем пару минут и добавляем к рыбе

Готовим в духовке при 180−200 градусах 15−20 минут.

Приятного аппетита!

— Какую рыбу можно использовать вместо сибаса?

— Любую морскую.

— Базилик лучше взять красиный или зеленый?

— Зеленый.

Ранее кулинар из Чернигова Елена Зиберт рассказала читателям «ФАКТОВ», как приготовить дома томатную галету, а кулинарный блогер Светлана Поклад поделилась рецептом яблочного пирога с корицей.

Фото из альбома Александра Головачева

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