Cибас в прованском стиле: легкий рецепт (фото)

Рыба и овощи — такое сочетание многие считают идеальным. Это вкусно и сытно, в то же время полезно. Правда, важно уметь приготовить рыбу правильно. Поэтому лучше прислушаться к советам профессионала. Рецептом сибаса в прованском соусе с «ФАКТАМИ» поделился киевский кулинар Александр Головачев, который ранее рассказал нашим читателям, как приготовить вареники, запеканки и рогалики с ягодами и фруктами.

— Сибас в прованском соусе — очень вкусен, — говорит Александр Головачев. — А готовится это блюдо довольно легко.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!



Сибас в прованском стиле сибас 1 шт. (500−600 г)

розовый помидор 1 шт. (250г)

желтый помидор 1 шт. (250 г)

маслины без косточки (100 г)

оливки без косточки (100г)

спаржевая фасоль (250г)

красный лук (100 г)

чеснок (6 зубчиков)

лимон 1 шт

базилик (30 г)

белое вино (150−200 мл)

оливковое масло (80−100 г)

тимьян (1 г)

фенхель (2 г)

черный перец (3г.)

перец чили (2г.)

имбирь (5 г)

Рыбу чистим от шелухи и удаляем внутренности. Хорошо вымываем и просушиваем. Делаем два неглубоких надреза по центру рыбы. Солим. Перчим. В надрезы вставляем имбирь. Рыбу смазываем маслом. Выкладываем на центр противня. Нарезаем помидоры крупными кубиками. Маслины и оливки режем пополам. Очищаем кончики спаржевой фасоли и делим ее на три части. Мелко нарезаем чеснок. Красный лук крупно нарезаем вдоль, базилик — соломкой.



Сначала на горячей сковороде обжариваем чеснок и лук. Потом добавляем все остальные нарезанные овощи и белое вино, к ним добавляем специи. Припускаем пару минут и добавляем к рыбе



Готовим в духовке при 180−200 градусах 15−20 минут. Приятного аппетита!

— Какую рыбу можно использовать вместо сибаса?

— Любую морскую.

— Базилик лучше взять красиный или зеленый?

— Зеленый.

Ранее кулинар из Чернигова Елена Зиберт рассказала читателям «ФАКТОВ», как приготовить дома томатную галету, а кулинарный блогер Светлана Поклад поделилась рецептом яблочного пирога с корицей.

Фото из альбома Александра Головачева



11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter