Томатная галета: легкий рецепт (фото)
Томатную галету кулинар из Чернигова Елена Зиберт, которая ранее рассказала о секретах приготовления домашней пиццы и сырных лепешек, предлагает как вариант вкусного ужина. И, глядя на фото, можно с уверенностью сказать: это прекрасная идея!
Тонкостями приготовления галеты Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ».
— Тесто получается хрустящее, а аромат томатов, чеснока и базилика просто потрясающий! — говорит Елена Зиберт.
Томатная галета
Тесто:
- 200 г сливочного масла (комнатной температуры);
- 100 г творога;
- 3 зубчика чеснока (измельчить);
- зелень (порубить);
- 1 ч. л. соли;
- 450 г муки.
Перемешать все ингредиенты в крошку, добавить 6 ст. л. воды, замесить тесто. Завернуть в пленку, положить на 10 минут в морозилку.
Начинка:
- Творог (300 г) перебить блендером с зеленью, чесноком, солью (ориентируйтесь на свой вкус, если не любите творог, не добавляйте).
- Помидоры, паприка — нарезать кружочками (можно часть томатов заменить кабачками, баклажанами).
- Сыр — сулугуни или моцарелла, либо любой другой.
Проготовление:
Этого теста хватит на 2 больших пирога, или 3−4 средних. Раскатали, выложили начинку, завернули края. Посыпали прованскими травами, орегано, базиликом…
В духовке печем до готовности (около 25 минут при температуре 200 градусов).
— В чем отличие галеты от пиццы?
— Принципиальное различие с пиццей — это приготовление теста, здесь оно готовится за 5 минут, нет дрожжей и даже разрыхлителей. По вкусу напоминает рассыпчатое песочное печенье, только соленое, с зеленью.
— Галету едят теплой или холодной?
— Лучше есть теплой. Когда достаешь из духовки, аромат потрясающий, все бегут на запах. Но можно есть и остывшей.
Ранее легким рецептом яблочного пирога с корицей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер, жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана.
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Фото из альбома Елены Зиберт15
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