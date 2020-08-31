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Стиль жизни

Томатная галета: легкий рецепт (фото)

7:29 1 сентября 2020
Томатная галета

Томатную галету кулинар из Чернигова Елена Зиберт, которая ранее рассказала о секретах приготовления домашней пиццы и сырных лепешек, предлагает как вариант вкусного ужина. И, глядя на фото, можно с уверенностью сказать: это прекрасная идея!

Тонкостями приготовления галеты Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ».

— Тесто получается хрустящее, а аромат томатов, чеснока и базилика просто потрясающий! — говорит Елена Зиберт.

Томатная галета

Тесто:

  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры);
  • 100 г творога;
  • 3 зубчика чеснока (измельчить);
  • зелень (порубить);
  • 1 ч. л. соли;
  • 450 г муки.

Перемешать все ингредиенты в крошку, добавить 6 ст. л. воды, замесить тесто. Завернуть в пленку, положить на 10 минут в морозилку.

Начинка:

  • Творог (300 г) перебить блендером с зеленью, чесноком, солью (ориентируйтесь на свой вкус, если не любите творог, не добавляйте).
  • Помидоры, паприка — нарезать кружочками (можно часть томатов заменить кабачками, баклажанами).
  • Сыр — сулугуни или моцарелла, либо любой другой.

Проготовление:

Этого теста хватит на 2 больших пирога, или 3−4 средних. Раскатали, выложили начинку, завернули края. Посыпали прованскими травами, орегано, базиликом…

В духовке печем до готовности (около 25 минут при температуре 200 градусов).


— В чем отличие галеты от пиццы?

— Принципиальное различие с пиццей — это приготовление теста, здесь оно готовится за 5 минут, нет дрожжей и даже разрыхлителей. По вкусу напоминает рассыпчатое песочное печенье, только соленое, с зеленью.

— Галету едят теплой или холодной?

— Лучше есть теплой. Когда достаешь из духовки, аромат потрясающий, все бегут на запах. Но можно есть и остывшей.

Ранее легким рецептом яблочного пирога с корицей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер, жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана.

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Фото из альбома Елены Зиберт

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