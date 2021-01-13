Алена Шоптенко: «Замените очередной подход к холодильнику отжиманием»

Американская певица Вивьен Грин как-то сказала, что смысл не в том, чтобы ждать, пока закончится гроза, а чтобы научиться танцевать под дождем. Как же точно по отношению к сегодняшнему времени, когда пандемия внесла неопределенность во все сферы жизни. И нет другого выхода, кроме того, чтобы адаптироваться к новым реалиям, верить в то, что все будет хорошо, и делать для этого все возможное. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, каким они видят ближайшее будущее. Ранее свою точку зрения высказали Андрей Курков, Элина Свитолина, Андрей Макаревич, Андре Тан, Ольга Сумская, Лариса Кадочникова, Дима Борисов, Василий Вирастюк, Борис Барский… Сегодня собеседница «ФАКТОВ» — известный хореограф-постановщик, двукратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Алена Шоптенко.

«Мне очень нравится фраза: «Хочешь есть — съешь яблочко. Не хочешь яблочко — значит, не хочешь есть»

— Алена, наверное, вы слышали, что в программу Олимпиады включили брейк-данс? Этот факт вызвал бурную дискуссию. Одни — за, другие — категорически против. А что вы думаете по этому поводу?

— К слову, спортивные бальные танцы тоже давно хотели включить в программу Олимпийских игр. Но знаете, в чем загвоздка? Такие танцы — очень субъективный вид спорта. Оценить их довольно сложно. Для объективного оценивания нужно было бы, чтобы все танцоры выполняли абсолютно одинаковый набор фигур. Необходимо выработать много технических критериев. Я за то, чтобы трюковые танцы, к которым отношу брейк-данс, воспринимались в том числе как спорт. Ведь иногда люди думают, что танцевать — очень просто. Мол, это танцульки. На самом деле танцы — очень энергозатратный координационный спорт, который требует постоянных тренировок и порой невероятных усилий. Нередко танцоры получают серьезные травмы. Особо ответственный период — подготовка к турнирам. Соревнование — это всегда стрессы.

— Отказывать себе пришлось во многом?

— Конечно. Это касается прежде всего питания, необходимости соблюдать диету, чтобы меньше весить, быть легкой в танце, вращаться быстрее. Был, к примеру, такой период времени, когда совсем не могла себе позволить сладкого. Я обязана всегда быть в хорошей форме. Это в том числе моя работа.

— К слову, сегодня многих беспокоит, как не набрать лишние килограммы. Ведь движения стало меньше, прежде всего в связи с дистанционной работой. У вас есть свой секрет?

— Считаю, что посредством движения решаются практически все проблемы человека. Замечено, что после физической нагрузки мы всегда чувствуем эмоциональный подъем. Поэтому всем советую больше двигаться. Кроме того, есть такая методика замещения. Замените очередной подход к холодильнику отжиманием или каким-то другим упражнением. Хорошо, если это войдет в привычку. Выработайте систему в питании. Если вам хочется что-то съесть «вне графика», выпейте стакан воды. Ведь очень часто мы путаем голод с жаждой. Знаете, мне очень нравится фраза: «Хочешь есть — съешь яблочко. Не хочешь яблочко — значит, не хочешь есть».

«Любые ограничения порождают новые решения»



— Хореограф — профессия, о которой мечтают многие. Но как в новых реалиях зарабатывать вашим коллегам? По всему миру закрываются танцевальные школы и клубы. Ведь танцевать, скажем, танго на расстоянии полутора метров нереально. Есть даже мнение, что, если пандемия нас не покинет, парные танцы могут оказаться в архиве прекрасных воспоминаний.

— Знаете, я считаю, что хореография будет всегда. Танцы ведь пошли от ритуалов. Думаю, в новых реалиях танцы могут трансформироваться, но то, что не исчезнут, это точно. Они дают людям эмоции и энергию. Не случайно в психотерапевтической практике столько методик, связанных с танцами. Сейчас в хореографии меняются правила, стираются границы между жанрами, но самое главное — то, что со сцены она перенеслась на экраны, в диджитал. Танец снимается на видео с разных ракурсов. Это позволяет увидеть многие детали в его построении.

Уже второй год я преподаю в Киевском национальном университете культуры искусство балетмейстера. Сейчас мы делаем постановки танца в Zoom. И нужно отметить, что эксперимент удался. Любые ограничения порождают новые решения — и в этом глобальная суть любой творческой профессии.

— Это правда.

— Выход из зоны комфорта, как правило, ведет к росту. Кроме того, я начала проводить в соцсетях онлайн-занятия со своими подписчиками. И скажу, что такого эмоционального подъема никогда не видела! Для меня очень важно дать людям такое настроение и удовольствие. Ведь не каждый человек из-за неуверенности в себе или по другим причинам может пойти танцевать в зал. И вот у людей появилась возможность просто у себя дома научиться этому.

— Так здорово!

— Конечно! Это как петь в душе. Почему многие позволяют себе это, но не решаются петь при зрителях?

— Кажется, ответ очевиден.

— Что касается того, как выживать в новых реалиях хореографам, скажу так: каждый танцор сейчас должен быть блогером. Мы живем во время новых медиа. И с этим нельзя не считаться. В своем блоге вы можете создавать диджитал-продукты и распоряжаться ими, как хотите. Например, проводить онлайн-уроки.

«Танец — один из способов держать себя в форме в любом возрасте»

— В зарубежном издании прочла, что до пандемии топ-менеджер китайской компании заплатила танцевальной студии за абонемент почти два миллиона долларов. Это кажется невероятным…

— Бальные танцы всегда были элитным видом искусства. А Китай сейчас первый в мире по потреблению танцевального продукта. Например, у них очень популярен формат, когда аматор танцует с профессионалом. Обеспеченные люди могут себе позволить платить за то, чтобы учиться у звезд хореографии. Желающих немало, ведь практически любая женщина с детства мечтает танцевать, но у не всех была возможность этим заняться, а потребность осталась. И, когда наконец возможность появляется, многие женщины возвращаются к танцам. Кроме того, танец — один из способов держать себя в форме в любом возрасте. Китайцы не мыслят своей жизни без движения и физической активности. К слову, боевые искусства ведь очень близки танцам.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться мир после пандемии?

— Я отношусь к той категории людей, которые считают, что не поменяется ничего, потому что все ждут, когда все вернется на круги своя. Думаю, этого хочет каждый! Как только пандемия пройдет и уйдут ограничения, люди начнут вести тот образ жизни, что и раньше, потому что человек любит свободу.

— Что в результате пандемии должно понять человечество в целом и каждый из нас?

— Думаю, ситуация заставила каждого подумать о жизни, и у всех будут свои выводы. Главное, наверное, осознать, что ничего в этом мире не происходит просто так. Нужно пытаться понять причины и с ними считаться. Как человек, который очень беспокоится об экологии, надеюсь, что человечество пересмотрит свое халатное отношение к природе. Кроме того, хотелось бы, чтобы люди больше ценили друг друга. И еще: я за живое общение, обмен энергией.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Даже в самых трудных ситуациях не отчаивайтесь! Радуйтесь жизни и возможности открывать в ней что-то новое. Помните: вы сами создаете свое будущее прямо сейчас!

Фото и видео из альбома Алены Шоптенко

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