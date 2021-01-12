Антитренды-2021 в макияже глаз: модницам на заметку

Антитренд — то, что уже не актуально, устарело и выглядит нелепо. И именно поэтому ориентироваться в антитрендах не менее важно, чем в трендах. Об антитрендах в макияже глаз «ФАКТАМ» рассказала известный визажист и основатель BOYKO BEAUTY SCHOOL Татьяна Бойко (на фото в заголовке), которой доверяли свои лица всемирно известные звезды — Патрисия Каас, Ингрид и другие.

— Антитрендом является микс теней различных цветов с переходами, — рассказывает Татьяна Бойко. — Цвет должен быть один! Такие переходы давно изжитый тренд. Они уместны лишь в подиумном варианте макияжа или предназначенном для фото- или видеосъемки. Еще антитренд в макияже — перламутровые текстуры теней, а точнее — сияющий атласный перламутр.

— Впереди День святого Валентина, а значит, будет востребован праздничный макияж. Что важно учесть модницам?

— Сияние и блеск для создания праздничного макияжа лучше воссоздать в виде очень крупных сияющих частиц в прозрачных и полупрозрачных текстурах. Такой перламутр создаст эффект сияния «звезд на небе». У вас получится безупречный макияж, который выглядит ненавязчиво и очень эффектно.

— А что можно сказать насчет ресниц?

— Антитрендом являются чересчур пышные гротескные ресницы, искусственно наращённые ресницы, приклеенные. Они удешевляют образ.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в новом 2021 году?

— В новом году я хочу всем пожелать исполнения желаний и безграничного счастья!

Фото из альбома Татьяны Бойко

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