Мать Оли Поляковой покрасовалась новой прической

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно удивила поклонников радикально новым образом, опубликовала в Instagram фото своей мамы Светланы.

Оля Полякова показала снимок матери в своих сториз. Фото подписано: «У мамочки новая стрижка».

Поклонники могут сравнить образ мамы певицы с тем, как она выглядела на совместном фото, опубликованном в 2018 году на странице Светланы Поляковой.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Мария, дочка певицы Оли Поляковой, опубликовала семейную фотографию, на которой вместе с дочерьми снялся отец Вадим Поляков.

Напоминаем, певица Полякова продолжает экспериментировать с внешностью, в частности недавно она «примерила» на себя образ Нади Дорофеевой — это вызвало бурю среди подписчиков, «взорвавших» сеть комментариями.

Фото: Instagram Оли Поляковой

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