Внучка Ющенко блеснула новой прической

Доминика Ющенко, внучка экс-президента Украины, которая ранее порадовала серией видеороликов, теперь удивила изменением прически. Посвященный этому обновлению образу пост дочь Виталины Ющенко разместила в своем Instsgram.

Доминика Ющенко отметила, что воспользовалась специальной процедурой для волос, которая теперь стала ее любимым качественным уходом.

Подписчикам новая прическа Доминики явно понравилась. Она не скупятся на комментарии к фото: «Это просто невероятно», «Какая ты красивая», «Какой огонь!», «Моя малышка красивая«…Пост быстро собрал сотни лайков.

При этом раньше внучка бывшего президента предпочитала более длинные волосы с «волной». И этот образ также вызывал не меньшее восхищение подписчиков Доминики и такие же восторженные комментарии в соцсети.

Фото: Instagram Доминики Ющенко

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