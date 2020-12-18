«Не может быть!»: американка в честь своего 70-летия сделала фотосессию в купальнике, поразив сеть фигурой

Владелица веганского ресторана в американском штате Калифорния Бабетт Дэвис в честь своего 70-летия сделала фотосессию в купальнике-танкини и опубликовала ее в Instagram, где у нее более 1256 тысяч подписчиков. Снимки стали вирусными. Пользователи интернета были поражены стройной фигурой и моложавым лицом Бабетт. «Этого не может быть! Вам не дашь больше 30», «Вам правда 70? Вы — моя вдохновительница», «Вы выглядите потрясающе!!!», — писали в комментариях.

Бабетта говорит, что на каком-то этапе своей жизни заметила, что ее внешность практически не меняется. Сейчас она выглядит даже лучше, чем в молодости. Секретом своей красоты она называет веганскую диету (от мяса и молочных продуктов она полностью отказалась больше 20 лет назад), регулярные тренировки и любовь к самой себе.

Бабетт в молодости

Фото Dino Mosley/ Babette Davis



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