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Стиль жизни

Художница создает невероятно детальные портреты из кусочков джинсовой ткани

9:35 17 декабря 2020
Портрет из джинсовой ткани

Турецкая художница Дениз Сагдыч создает удивительно детальные портреты из множества маленьких кусочков джинсовой ткани разных оттенков. Свои потрясающие работы она публикует в Instagram.

38-летняя турчанка начинала свою карьеру, рисуя традиционные картины на холсте, однако потом открыла для себя новый жанр. Помимо ткани, она также создавала работы из монет, старых обложек кассет и других вещей из повседневного быта. Однако деним — ее любимый материал.

Поначалу художница покупала джинсы в магазинах секонд-хенд и использовала собственные вещи. Затем ей начала поставлять «сырье» турецкая компания по производству ткани.

Начиная проект, Дениз выбирает фотографию, которую хочет воспроизвести, и распечатывает ее в большом формате. А затем подбирает нужные тона. Портреты она выполняет в разных техниках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Deniz Sağdıç (@denizsagdicart)

 

 


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