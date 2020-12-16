Стиль нардепа Оксаны Дмитриевой заворожил фотографа

Элегантные наряды «слуги народа» — замглавы комитета по здравоохранению Оксаны Дмитриевой — часто привлекают внимание фотокорреспондентов.

В этот раз она пришла в Верховную Раду в белом платье, в тон туфлям красном пиджаке с оригинальными рукавами, надев при этом черную маску. «Стиль», — написал на своей страничке в соцсетях фотокорреспондент Ян Доброносов, сделавший фото Дмитриевой, которая шла по сессионному залу.

В комментариях под этим постом были как одобрительные комментарии, так и те, в которых говорилось о «переборе» с цветами одежды.

Фотокорреспондент и ранее неоднократно обращал внимания на наряды женщин-парламентариев. Так, недавно в его объектив попала народный депутат Украины в красном платье с молнией, которая опускается ниже спины. Кто это — не понятно, поскольку женщина стоит спиной к фотографу.

Фото Оксаны Дмитриевой из социальных сетей.

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