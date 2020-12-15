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Стиль жизни

Названы главные цвета 2021 года

12:12 15 декабря 2020
Желтый и серый

Институт Pantone, общепризнанный мировой авторитет в области цвета, назвал оттенки, которые будут самыми модными и актуальными в наступающем 2021-м году.

На этот раз главенствующим станет не один, а сразу два цвета. Ориентирами и источниками вдохновения для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, производителей косметики, графических дизайнеров, и прочих творческих работников должны стать «освещающий желтый» (сверкающий живостью и согревающий солнечной энергией) и «абсолютно серый» (символизирующий твердость и надежность).

Главным цветом 2020 года был определен «классический синий».


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