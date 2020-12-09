Декоратор Кристина Гусина: «Тренд Нового года — елка в белых тонах»

Зимние праздники уже не за горами, а это значит: пришло время продумать, как украсить елку и дом, чтобы в нем было уютно и радостно. Красивый декор способен создать чудесную атмосферу. Очень важно, чтобы в украшении дома и елки участвовала вся семья. Совместное творчество всегда дарит незабываемые эмоции. Правда, когда приступаешь к украшению дома, возникает немало вопросов. Где лучше разместить декор, как его сочетать и как не переборщить с украшениями. О новых трендах в рождественском и новогоднем дизайне «ФАКТАМ» рассказала известный декоратор Кристина Гусина.

— Для каждой семьи Новый год и Рождество — главные праздники в году, поэтому новогодне-рождественский декор очень важен, — говорит Кристина Гусина. — 2021 год — это год Белого Металлического Быка. Этот факт и есть определяющим в подборе декора. И, конечно же, выбор цветовой гаммы и елочных украшений зависит от вашего стиля в интерьере. Любителям минимализма подойдут простые геометрические формы в одном цвете. Тем, кому нравится стиль прованс, стоит использовать цветы, сердечки, бантики, перья, фигурки птичек… Классика — молочные тона в тандеме с золотом и, безусловно, свечи. Ценителям барокко советую отдать предпочтение винтажным украшениям.

Новогодние игрушки – прекрасный подарок (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Как лучше декорировать елку?

— Тренд Нового года — елка в белых тонах. Белые шарики, снежинки, снеговики и жемчужные бусы — все это можно использовать для украшения. Мило дополнят декор белоснежные бантики из ленты для цветов. Актуальна и елка в серебряных тонах. Серебристые шары на ней обязательны! Очень популярной будет и живая ель в горшке (с корневой системой). Ее можно будет высадить после праздника в парке или на даче. Украсить такую елочку можно палочками корицы, кружочками сушеных апельсинов и лимонов, орехами и мандаринками. Всегда будет актуальна и детская елка в пастельных тонах. Приятная цветовая гамма наполнит дом теплом и радостными эмоциями. Нежно-голубые, розовые и салатовые шарики с бантиками и конфетками — правда же прелесть?

— Такое разнообразие…

— И это еще не все! Можно оформить елку в одном цвете. Моноцветные украшения при этом должны быть разнообразны по фактуре. Елка в романтическом стиле предполагает пастельные тона, цветы, птичек, броши в декоре. Наряжать елку — семейная традиция, которая передается из поколения в поколение, поэтому она должна нести воспоминания и историю.

— Что является в декоре антитрендом?

— Отсутствие его в доме. Подарите праздник себе и родным! Не стоит каждый год полностью обновлять декор елки, просто включайте фантазию и докупайте в вашей цветовой гамме новые игрушки.

Выбор цветовой гаммы и елочных украшений зависит от вашего стиля в интерьере (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Как не переборщить с декором?

— Лично я уверена, что это невозможно. Слишком много его не бывает.

— А как вы украсите елку в своем доме?

— Я люблю праздники, и особенно Новый год, поэтому декорированию дома уделяю несколько дней! У меня елка обычно трехметровая, в ее декоре использую около 100 украшений, которые собирала и делала своими руками годами. Учитывая, что в тренде белый цвет, в этом году украшу дом белыми ветками деревца гинкго билоба и ветками ели.

Красивые елочные игрушки передаются в семьях из поколения в поколение (фото из альбома Кристины Гусиной)

— У вас есть любимая новогодняя игрушка?

— Это Санта Клаус с встроенным музыкальным механизмом с рождественскими мелодиями.

— Всегда хочется стильно украсить свой дом. Как это сделать?

— Если у вас небольшая квартира, рекомендую сосредоточить весь декор в одном месте и создать таким образом фотозону для семьи. Если вы обладатель большого пространства, выберите несколько локаций для декора. Это могут быть карнизы, зеркала, люстры, подоконники, ручки дверей.

— Как стильно украсить праздничный стол?

— Декор стола должен соответствовать общей концепции декора дома и цветовой гамме. Основа праздничного дизайна — композиции со свечами и живыми еловыми ветками. Не забывайте про запах Рождества. Это аромат хвои, цитрусовых и свежей выпечки. Недостающие оттенки ароматной композиции можно восполнить, используя ароматические свечи.

Украшением стола могут стать композиции со свечами и живыми еловыми ветками (фото из альбома Кристины Гусиной)

— А как, с вашей точки зрения, пандемия повлияла на декорирование интерьеров?

— Оставшись дома на карантине, люди задумались о том, как они живут, что их окружает. К примеру, как давно они меняли шторы и не пора ли добавить пару рамочек с фото и картину на стену. Ведь то, что нас окружает и доставляет удовольствие, и есть жизнь!

— Кристина, какие подарки уместны для родных и близких?

— Символичным подарком на 2021 год, учитывая, что грядет год Быка, станет подкова. Всем известно, что ее дарят на счастье и удачу. Подковы бывают разные: металлические, чугунные, керамические… Еще принято дарить то, что человек себе вряд ли купит, посчитав роскошью. Это может быть вещь, которая хорошо впишется в интерьер жилища ваших родственников или друзей. Глядя на нее, они будут тепло вспоминать о вас.

Кристина Гусина: «Пусть ваш дом будет наполнен светом и теплом, а за праздничным столом царят любовь и взаимопонимание» (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Уместно ли дарить на Новый год елочные украшения?

— Конечно! Ваш подарок сразу украсит елку счастливого обладателя.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздников?

— Красоты во всех отношениях! Пусть ваш дом будет наполнен светом и теплом, а за праздничным столом царят любовь и взаимопонимание.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что психологи советуют нарядить новогоднюю елку уже сейчас.

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Фото в заголовке Pixabay

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