Королева бережливости: Кейт Миддлтон взяла с собой в турне по стране свои старые пальто

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершают трехдневное турне по Великобритании на Королевском поезде, которым, как писали «ФАКТЫ», им дала разрешение воспользоваться сама Елизавета II. Для 38-летней Кейт, которая вышла замуж за Уильяма более девяти лет назад, это первая поездка в личном поезде королевы. В то же время Меган Маркл была удостоена этой редкой чести менее, чем через месяц после свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Кембриджские сделают в пути 10 остановок, чтобы встретиться с людьми, которые усердно трудятся в условиях пандемии — медицинскими работниками, сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями.

Путешествие Их Высочеств началось с лондонской железнодорожной станции Юстон. Перед отправлением поезда Уильям и Кейт пообщались с сотрудниками железной дороги. А 72-летний певец Шейкин Стивенс исполнил для них свой рождественский хит Merry Christmas Everyone.

As the #RoyalTrainTour was starting, Shakin Stevens Merry Christmas Everyone echoed Euston Station.



Before departing, The Duke and Duchess met with inspiring transport workers who have gone out of their way to help people feel safe & secure throughout this difficult year. pic.twitter.com/JXh5J7JKTs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 7, 2020 +8

Как сообщает Daily Mail, Кейт была в зеленом пальто в стиле милитари от Alexander McQueen, которое надевала во время своего визита в город Брэдфорд в январе этого года. Поверх пальто герцогиня накинула шарф клетчатой расцветки, который она время от времени носит еще с 2016 года. Из аксессуаров на Миддлтон были также сережки от Accessorize стоимостью всего десять фунтов.

Кейт в Брэдфорде

Первым пунктом назначения Кембриджей оказалась столица Шотландии Эдинбург. Высоких гостей встречала на вокзале женщина-музыкант с волынкой. Кейт успела переодеться. Шарф она оставила в вагоне. А зеленое пальто сменила на элегантное голубое — от Catherine Walker. В нем она уже тоже появлялась на публике — во время визита в Норвегию в 2018 году. Свой образ герцогиня дополнила серьгами с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшими ранее ее ныне покойной свекрови — принцессе Диане, а также черными сапогами Ralph Lauren и сумочкой Grace Han Love Letter.

Поклонники Кейт обратили внимание на бережливость супруги будущего короля, которую она демонстрирует уже не впервые.

Кейт в Норвегии

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Жестоко и несправедливо»: семилетнего принца Джорджа изобразили избалованным хамом.

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Фото PA/Daily Mail/Twitter Кенсингтонского дворца

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