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Стиль жизни

Королева бережливости: Кейт Миддлтон взяла с собой в турне по стране свои старые пальто

14:54 7 декабря 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершают трехдневное турне по Великобритании на Королевском поезде, которым, как писали «ФАКТЫ», им дала разрешение воспользоваться сама Елизавета II. Для 38-летней Кейт, которая вышла замуж за Уильяма более девяти лет назад, это первая поездка в личном поезде королевы. В то же время Меган Маркл была удостоена этой редкой чести менее, чем через месяц после свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Кембриджские сделают в пути 10 остановок, чтобы встретиться с людьми, которые усердно трудятся в условиях пандемии — медицинскими работниками, сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями.

Путешествие Их Высочеств началось с лондонской железнодорожной станции Юстон. Перед отправлением поезда Уильям и Кейт пообщались с сотрудниками железной дороги. А 72-летний певец Шейкин Стивенс исполнил для них свой рождественский хит Merry Christmas Everyone.

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Как сообщает Daily Mail, Кейт была в зеленом пальто в стиле милитари от Alexander McQueen, которое надевала во время своего визита в город Брэдфорд в январе этого года. Поверх пальто герцогиня накинула шарф клетчатой расцветки, который она время от времени носит еще с 2016 года. Из аксессуаров на Миддлтон были также сережки от Accessorize стоимостью всего десять фунтов.

Кейт в Брэдфорде

Первым пунктом назначения Кембриджей оказалась столица Шотландии Эдинбург. Высоких гостей встречала на вокзале женщина-музыкант с волынкой. Кейт успела переодеться. Шарф она оставила в вагоне. А зеленое пальто сменила на элегантное голубое — от Catherine Walker. В нем она уже тоже появлялась на публике — во время визита в Норвегию в 2018 году. Свой образ герцогиня дополнила серьгами с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшими ранее ее ныне покойной свекрови — принцессе Диане, а также черными сапогами Ralph Lauren и сумочкой Grace Han Love Letter.

Поклонники Кейт обратили внимание на бережливость супруги будущего короля, которую она демонстрирует уже не впервые.

Кейт в Норвегии

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Жестоко и несправедливо»: семилетнего принца Джорджа изобразили избалованным хамом.

Читайте также: В пику королеве с ее рыцарями: Меган Маркл и принц Гарри учредили собственные награды.

Фото PA/Daily Mail/Twitter Кенсингтонского дворца

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