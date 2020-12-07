Женщина показала эффектный способ упаковки рождественских подарков — и прославилась

Жительница австралийского города Мельбурн Шантель Мила, мать двоих детей, показала в сети серию видео о том, как эффектно, не хуже профессионалов, упаковывать рождественские (и не только) подарки.

У себя в TikTok австралийка показала несколько быстрых и простых способов упаковки в бумагу предметов разной формы. Так, одно из ее видео уже набрало более 12,1 миллиона просмотров.

Пользователи соцсетей собираются опробовать метод Шантель на предстоящих праздниках. «Это так красиво!», «Никогда не думала, что смогу такому научиться. Спасибо за то, что поделились», «Сохраняю это видео — а то я всегда заворачиваю свои подарки, как мусор в пакет», — писали в комментариях.





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