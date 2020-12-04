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Стиль жизни

Victoria's secret: на аукцион выставили ночную рубашку и чулки британской королевы Виктории

12:15 4 декабря 2020
Королева Виктория

В Лондоне на аукцион выставили ночную рубашку и чулки британской королевы Виктории — прапрабабушки правящей королевы Елизаветы II. Как шутят английские СМИ, получился в буквальном смысле Victoria's secret («Секрет Виктории»), делая отсыл к популярному бренду дамского нижнего белья.

Как пишет газета The Sun, на вещах королевы имеется ее монограмма — VR (Victoria Regina). Рубашку размера, соответствующего современному XXL, Ее Величество носила уже в преклонных годах. После смерти своего мужа принца Альберта королева сильно поправилась. Одеяние рассчитывают продать по меньшей мере за 1400 долларов.

А королевские черные шелковые чулки оцениваются примерно в тысячу долларов.

Оба предметы одежды в хорошем состоянии — особенно учитывая, что им уже больше ста лет. Предполагают, что рубашку и чулки в свое время присвоил себе кто-то из горничных или пажей королевы.

«Этого бы никогда не случилось в наши дни. Представьте, если бы кто-то брал предметы нижнего белья с монограммой, принадлежащие Ее Величеству. Думаю, виновного бросили бы в Тауэр», — говорит представитель аукционного дома Керри Тейлор.

Виктория, одна из самых могущественных женщин в мировой истории, стала королевой в 18 лет и правила 63 года, семь месяцев и два дня. Она умерла 22 января 1901 года, положив конец «викторианской эпохе». И долго сохраняла титул самого долгоправящего монарха — до тех пор, пока его не отобрала ее праправнучка Елизавета II.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что слуга королевы Елизаветы украл из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов.

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