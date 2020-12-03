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Стиль жизни

Одежда нардепа Дмитриевой из «Слуги народа» не оставила равнодушным фотографа

10:48 3 декабря 2020
депутат

Депутат Оксана Дмитриева из «Слуги народа» снова попала в объективы фотокамер. 3 декабря депутат появилась в зале в костюме по типу женского смокинга и в галстуке-бабочке. «Сможете обойтись без шуток в стиле „вільна каса“?» — интересуется автор фото Богдан Бортаков.

Бывшая руководитель стоматологической клиники, а теперь замглавы комитета по здравоохранению славится любовью к красивым нарядам и часто выгуливает их в сессионном зале. Судя по гардеробу Дмитриевой, ей больше нравится монохромный стиль. 2 декабря депутат приходила в парламент в темном платье на молнии и кружевной вставкой на спине. Фотографией поделился в Facebook Ян Доброносов.

Глубокое декольте было подчеркнуто роскошным ожерелье из крупного жемчуга.

Фото Оксана Дмитрієва/Facebook

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