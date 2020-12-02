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Стиль жизни

Рецепт воздушных японских «хлопковых» панкейков (фото)

7:31 3 декабря 2020
японский панкейк

Зимняя пора иногда навевает хандру. Но и в это время года есть немало способов привнести в свою жизнь радостные эмоции. Например, приготовьте восхитительные японские панкейки — пышные и нежные. Их рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ирода Мукимова.

— Японские панкейки очень аппетитные, — говорит Ирода Мукимова. — А приготовить их несложно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Японские «хлопковые» панкейки

Ингредиенты:

  • 4 яйца (крупных);
  • 2 ст. л. молока;
  • 70 г муки;
  • 25 г сахара;
  • 25 г сахарной пудры;
  • 5 г разрыхлителя:
  • ванильный экстракт или ванильный сахар (по вкусу).

Приготовление:

  1. Белки взбить с половиной сахарной пудры до пиков.
  2. Желтки взбить венчиком с сахаром добела. Добавить ванильный экстракт. Просеять муку и вместе с разрыхлителем перемешать с желтками. В эту смесь добавить 2 столовые ложки взбитых белков и вымешать венчиком до однородной массы. Далее ввести оставшиеся белки и очень аккуратно снизу вверх размешать лопаткой. Масса должна получиться воздушной.
  3. Жарить на сковороде, слегка смазанной маслом. Тесто налить в железные кольца (можно сделать их и из пергамента). Влить к каждое кольцо по 2 столовые ложки теста. В сковороду добавить чайную ложку воды и подержать панкейки под закрытой крышкой 3 минуты. Открыть крышку, добавить в кольца по 1 столовой ложке массы, накрыть крышкой и жарить еще минуту. Извлечь панкейки из колец, перевернуть, жарить на обратной стороне еще 3−4 минуты.

— Как лучше подавать панкейки?

— Горячими со сметаной или взбитыми сливками. Панкейки можно присыпать оставшейся сахарной пудрой и дополнить пломбиром.

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Фото из альбома Ироды Мукимовой

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