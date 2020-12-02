Рецепт воздушных японских «хлопковых» панкейков (фото)
Зимняя пора иногда навевает хандру. Но и в это время года есть немало способов привнести в свою жизнь радостные эмоции. Например, приготовьте восхитительные японские панкейки — пышные и нежные. Их рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ирода Мукимова.
— Японские панкейки очень аппетитные, — говорит Ирода Мукимова. — А приготовить их несложно.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Японские «хлопковые» панкейки
Ингредиенты:
- 4 яйца (крупных);
- 2 ст. л. молока;
- 70 г муки;
- 25 г сахара;
- 25 г сахарной пудры;
- 5 г разрыхлителя:
- ванильный экстракт или ванильный сахар (по вкусу).
Приготовление:
- Белки взбить с половиной сахарной пудры до пиков.
- Желтки взбить венчиком с сахаром добела. Добавить ванильный экстракт. Просеять муку и вместе с разрыхлителем перемешать с желтками. В эту смесь добавить 2 столовые ложки взбитых белков и вымешать венчиком до однородной массы. Далее ввести оставшиеся белки и очень аккуратно снизу вверх размешать лопаткой. Масса должна получиться воздушной.
- Жарить на сковороде, слегка смазанной маслом. Тесто налить в железные кольца (можно сделать их и из пергамента). Влить к каждое кольцо по 2 столовые ложки теста. В сковороду добавить чайную ложку воды и подержать панкейки под закрытой крышкой 3 минуты. Открыть крышку, добавить в кольца по 1 столовой ложке массы, накрыть крышкой и жарить еще минуту. Извлечь панкейки из колец, перевернуть, жарить на обратной стороне еще 3−4 минуты.
— Как лучше подавать панкейки?
— Горячими со сметаной или взбитыми сливками. Панкейки можно присыпать оставшейся сахарной пудрой и дополнить пломбиром.
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Фото из альбома Ироды Мукимовой96
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