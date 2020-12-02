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Стиль жизни

Фотограф разыскал изолированное племя, в котором люди выглядят, как голливудские звезды

10:28 2 декабря 2020
Маркизцы

Британский фотограф Джимми Нельсон посетил изолированное племя на одном из уединенных Маркизских островов посреди Тихого океана и сделал серию потрясающих снимков. Этот остров — одно из немногих мест, практически нетронутых современной цивилизацией. 53-летний Джимми посещал это место дважды. Чтобы сюда добраться, нужно лететь самолетом от острова Таити, ближайшего цивилизованного места, около четырех часов. Гости из внешнего мира бывают тут очень редко.

По словам Нельсона, ему сложно было объясняться с местными жителями, которые, разумеется, ни слова не понимали из того, что он говорил. Ему с трудом удалось уговорить их позировать для снимков. Результат получился ошеломляющим. Пользователи соцсетей были поражены красотой и природным изяществом туземцев. Фотографии напоминают кадры из какого-то экзотического голливудского фильма. А сами «модели», с их атлетическими фигурами и правильными чертами лиц, выглядят эффектнее многих современных кинозвезд.

Свои фотографии, как пишет издание Metro, Нельсон опубликовал в своей новой книге The Last Sentinels («Последние стражи»), с помощью которой он хочет ознакомить читателей с этой скрытой культурой.


Фото Jimmy Nelson

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