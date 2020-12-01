Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон признано самым популярным в мире

Кольцо, которое принц Уильям подарил в 2010 году в знак помолвки Кейт Миддлтон признано самым популярным в мире. Ранее оно принадлежало матери Уильяма принцессе Диане. Она выбирала его себе сама — жених Дианы принц Уэльский Чарльз просто предложил ей каталог украшений ювелирного дома Garrar. Это вызвало неудовольствие членов королевской семьи, поскольку кольцо не было уникальным. Обычно в семействе было принято дарить кольца, сделанные по особому заказу. Или же преподносить невестам раритетные украшения, доставшиеся по наследству.

12-каратный овальный цейлонский сапфир глубокого синего цвета окружен 14 бриллиантами. Камни оправлены в белое золото. После гибели Дианы кольцо перешло к ее младшему сыну принцу Гарри. Но тот отдал его брату, чтобы он смог сделать предложение Кейт. Герцогиня Кембриджская очень часто появляется на публике с этим украшением. По результатам опроса, проведенного по заказу компании Natural Diamond Council, кольцо получило 20% голосов.

Помолвка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Второе место в рейтинге обладательниц самых популярных помолвочных колец занимает жена принца Гарри Меган Маркл. Ее кольцо, дизайн которого придумал сам жених, состоит из крупного бриллианта из Ботсваны, по бокам которого расположены два бриллианта поменьше. Камни были взяты ил личной коллекции принцессы Дианы. Это ювелирное изделие получило 18% голосов респондентов. Меган Маркл впоследствии внесла изменения в дизайн кольца, заменив по каким-то причинам скромный классический ободок на более тонкий, но сплошь инкрустированный мелкими бриллиантами.

Кольцо Меган Маркл

Третье место занимает бриллиантовое кольцо в винтажном стиле, которое получила на помолвку от актера Лиама Хемсворта американская певица Майли Сайрус (сама она говорила, что оно не соответствует ее вкусу).

Майли Сайрус с кольцом

В первую пятерку также вошли кольцо, которое подарил модели Хейли Болдуин певец Джастин Бибер, а также кольцо певицы Бейонсе, которое она получила от рэпера и продюсера Джей-Зи.

Кольцо Хейли Бибер

Бейонсе

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон названа самой стильной королевской персоной, но титул главной иконы моды достался другой.

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Фото Instagram/Daily Mail/Twitter

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