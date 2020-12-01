Сын Брэда Питта и Дженнифер Энистон, дочь Селены Гомес и Джастина Бибера: в сети показали портреты «детей» звезд

В сети показали, как могли бы выглядеть несуществующие дети звездных пар, отношения которых не сложились. Используя компьютерную графику и искусственный интеллект, художник Хидрели Диао, сотрудничающий с изданием Bored Panda, «сплавил» вместе изображения двух знаменитостей, получив в результате их потенциального общего «ребенка». И поделился результатами в Instagram.

Так выглядел бы сын Дженнифер Энистон и Брэда Питта, чей брак был бездетным.

Если бы звезды киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт поженились, их дочь стала бы настоящей красоткой

Поп-звездам Селене Гомес и Джастину Биберу не суждено было быть вместе, но, если бы у них родилась дочка, она могла быть такой

От первого мужа Шона Пенна у Мадонны не было детей. Но у них мог быть сын

Леонардо Ди Каприо все еще не женат. А мог бы воспитывать дочь с супермоделью Жизель Бюндшен.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развелись, не успев обзавестись потомством. Примерно такой была бы их дочка.

У Орландо Блума и Миранды Керр, когда они состояли в браке, родился сын. А вот какой могла бы оказаться их дочь

У Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс был в юности роман, который мог завершиться рождением сына

Том Круз и Пенелопа Крус встречались, но до свадьбы дело не дошло. А иначе они могли бы стать родителями мальчика

У Мэрилин Монро не было детей, хотя она была замужем трижды. Если бы секс-бомба Голливуда родила сына от американского драматурга и прозаика Артура Миллера, он мог бы унаследовать от родителей такие черты

Ранее в сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол.

Фото Instagram hidreley/Bored Panda

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