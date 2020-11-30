28.39 / 28.60 33.73 / 34.17
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед

18:41 30 ноября 2020
Кейт Миддлтон

На одном из своих последних онлайн-мероприятий, посвященных обсуждению исследования особенностей детей раннего возраста, Кейт Миддлтон появилась перед камерой в шелковой сиреневой блузке с бантом от Gucci стоимостью более тысячи долларов. Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что герцогиня Кембриджская надела эту вещь задом наперед. На рекламных фото модель демонстрирует эту блузку с пуговицами на спине. Миддлтон же расположила застежку впереди.

Интересно, что в марте 2019 годп Кейт уже появлялась на публике в этой блузке. И в тот раз она надела ее таким же образом. Фанаты гадали, было ли это случайной ошибкой, или же супруга принца Уильяма сделала это намеренно. Теперь, судя по всему, Кейт прояснила этот вопрос и дала понять, что такой вариант ей просто нравится больше предложенного дизайнерами. И с ее мнением, судя по реакции в соцсетях, согласились многие британцы.

В этом же видео 38-летняя Кейт также показала экран своего смартфона, невольно продемонстрировав смайлики, которыми она чаще всего пользуется при переписке. В их числе оказались огурец, ананас, а также гневное лицо и лицо, которое тошнит.


377

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Степан Власов с отцом

Сын Джигарханяна назвал настоящую причину смерти знаменитости

Карантин

Кабмин определился с локдауном: СМИ назвали дату

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер