Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед

На одном из своих последних онлайн-мероприятий, посвященных обсуждению исследования особенностей детей раннего возраста, Кейт Миддлтон появилась перед камерой в шелковой сиреневой блузке с бантом от Gucci стоимостью более тысячи долларов. Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что герцогиня Кембриджская надела эту вещь задом наперед. На рекламных фото модель демонстрирует эту блузку с пуговицами на спине. Миддлтон же расположила застежку впереди.

Интересно, что в марте 2019 годп Кейт уже появлялась на публике в этой блузке. И в тот раз она надела ее таким же образом. Фанаты гадали, было ли это случайной ошибкой, или же супруга принца Уильяма сделала это намеренно. Теперь, судя по всему, Кейт прояснила этот вопрос и дала понять, что такой вариант ей просто нравится больше предложенного дизайнерами. И с ее мнением, судя по реакции в соцсетях, согласились многие британцы.

В этом же видео 38-летняя Кейт также показала экран своего смартфона, невольно продемонстрировав смайлики, которыми она чаще всего пользуется при переписке. В их числе оказались огурец, ананас, а также гневное лицо и лицо, которое тошнит.

Thank you so much to everyone who submitted a question throughout the week — we've seen such an incredible response, touching on so many different aspects of the early years.



This is just the start of the conversation. Thank you for being part of it. pic.twitter.com/jqqV3sMV2R — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 28, 2020

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