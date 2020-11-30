Очень вкусные необычные салаты — простые рецепты

Креативные люди любят готовить и придумывать салаты. Это блюдо не требует много времени, оставляет ощущение легкости, эффектно в подаче. Идеями вкусных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась певица и кулинарный блогер Анна Конда, сценическое имя которой придумал легендарный поэт Юрий Рыбчинский, а ее продюсером является известный украинский композитор Геннадий Татарченко.

— Очень люблю готовить салаты, — говорит Анна Конда. — Один из любимых — с помидорами, цукини и моцареллой.

Салат с помидорами, цукини и моцареллой Ингредиенты: цукини, помидоры черри, сыр моцарелла, листья базилика, оливковое масло, соль и перец по вкусу и бальзамический уксус. С помощью терки- шинковки нарезаем цукини тонкими длинными полосками. Заправляем оливковым маслом и специями. Добавляем разрезанные помидорчики черри, моцареллу, бальзамический уксус и перемешиваем. Сверху украшаем листьями базилика.

Очень вкусный салат с помидорами и цукини

— Аппетитно!

— Еще люблю салат с кукурузой, помидорами и фетой.

Салат с кукурузой, помидорами и фетой Ингредиенты: сладкая консервированная кукуруза, помидоры черри, фета, красный лук, базилик, оливковое масло, сок лайма, перец и соль по вкусу. Смешиваем кукурузу, разрезанные помидоры, сыр и мелко нарезанный лук. Добавляем базилик и заправляем оливковым маслом с соком лайма. Приправляем специями и перемешиваем.

Прекрасный тандем – помидоры и кукуруза

— Можно представить, как вкусно!

— Но самый мой любимый салат — «Наслаждение». Он прекрасно утоляет чувство голода и тягу к сладкому.

Салат «Наслаждение» Ингредиенты: отварное куриное филе, манго, киви, листья салата, орешки кешью, сок лайма и мята.

Нарезаем кубиками отварное куриное филе, манго и киви, затем добавляем измельченные листья салата, мяту, сок лайма и рубленые орешки кешью. Все перемешиваем. Для заправки этого салата отлично подойдет йогурт салатный или сметана. Можно украсить листочками мяты.

Салат «Наслаждение» вкусный и сытный

— А какой салат идеален для тех, кто намерен похудеть?

— Салат с брокколи и яблоком. Капуста брокколи — идеальный вариант для людей, которые хотят сбросить лишний вес. В 100 граммах этого продукта содержится всего 20−30 ккал, а витаминов очень много. Читала, что брокколи за считаные минуты способна утолить голод, при этом она обладает способностью снижать даже самый сильный аппетит.

Салат «Мечта гурмана» Ингредиенты: брокколи, грецкие орехи, морковь, яблоко, красный лук, изюм, лимонный сок, сметана или йогурт, соль и перец по вкусу. Отвариваем брокколи. На терке натираем яблоко и морковь, добавляем измельченные орехи, лук, изюм и сок лимона. Все перемешиваем. Заправляем йогуртом или сметаной.

— Как выбрать брокколи?

— Капуста должна быть насыщенного зеленого цвета. Иначе она просто еще не созрела. Но ни в коем случае капуста не должна быть насыщенного желтого цвета — этот овощ перезрел.

— Многим людям полюбились салаты с сельдереем.

— У меня тоже есть любимый рецепт.

Зеленый салат с огурцом, сельдереем и редисом Ингредиенты: яйца, листья салата, стебель сельдерея, руккола, огурцы, редис. Для заправки понадобятся натуральный йогурт, мята, чеснок, сок лайма, соль и перец. Яйца отвариваем и разрезаем на четвертинки. Нарезаем сельдерей, огурцы и редиску. Добавляем листья салата, мяту и рукколу. Поливаем соком лайма. Финальный аккорд — заправляем все натуральным йогуртом, в который добавляем зубчик измельченного чеснока и соль, перец по вкусу. Приятного аппетита!

Салат с огурцом, редисом и сельдереем готовится просто и быстро

— К слову, салаты очень нравятся звездам Голливуда, — продолжает Анна Конда. — И я могу рассказать, какие именно, ведь всегда интересуюсь творчеством и стилем жизни артистов.

Любимый салат Джулии Робертс — с грудинкой. В его составе брюссельская капуста, фисташки, испанский овечий сыр манчего, яйцо-пашот. В качестве соуса она использует красный винный уксус.

Любимое блюдо актрисы Кейт Хадсон — салат из арбуза, рукколы, феты и лука-шалот.

Палочка- выручалочка певицы Бейонсе — салат с миндалем. Его состав таков: кале (кудрявая капуста), огурец, морковь, кинза, зеленый лук, базилик, обжаренный миндаль. Соус для этого салата: тахини (кунжутная паста), сок лимона, оливковое масло, чеснок и кунжутное масло.

— Интересно!

— А вот певица Селена Гомес предпочитает «Салат силы» Для его приготовления она использует листья зеленого салата, индейку, авокадо, красную фасоль.

— С фасолью всегда сытно. Чем же она его заправляет?

— Селена Гомес использует красный винный уксус, оливковое масло, дижонскую горчицу, лимонный сок.

Еще хочу обратить внимание на вкуснейший рецепт салата из кулинарной книги модели Крисси Тейген. Это салат с яблоком и голубым сыром. Состав его таков: салат латук, яблочные дольки, красный лук, грецкий орех, сыр с голубой плесенью, грецкие орехи в острой глазури из кайенского перца. Заправляется это лакомство оливковым маслом и красным винным уксусом.

— Уже захотелось приготовить.

— Актриса Дженнифер Энистон любит салат с булгуром и фетой. В его составе: булгур, огурцы, петрушка, мята, красный лук, нут, фета, фисташки. Перемешайте все ингредиенты и наслаждайтесь!

Анна Конда: «Я люблю готовить необычные блюда»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте счастливы каждую минуту, дарите окружающим свое великолепное настроение, теплоту и доброту! Пусть ваша жизнь сияет здоровьем, радостью и всевозможными успехами!

Ранее Геннадий Татарченко поделился с «ФАКТАМИ» рецептом салата «Анна Конда».

Фото из альбома певицы



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