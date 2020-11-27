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Стиль жизни

Обладательниц самой красивой груди среди знаменитостей вычислили научным путем

8:26 27 ноября 2020
Миранда Керр

Известный лондонский специалист по пластической хирургии доктор Аллен Резаи решил выявить обладательниц самой красивой груди, в связи с чем провел исследование. За основу он взял древнегреческие каноны красоты, подразумевающие принцип так называемого «золотого сечения».

Совершенным считается соотношение 45:55 — то есть 45% молочной железы (верхнее полушарие) должно располагаться выше соска и 55% - ниже. Изучив фотографии знаменитостей, чьи бюсты выглядят натуральными, и оценив соответствие их пропорций, Резаи выявил звезд, наиболее приближенных к идеалу.

Как пишет издание The Sun, победительницами хирург назвал английскую актрису Мишель Киган (звезда сериала «Улица Коронации») и американскую актрису Дениз Ричардс (девушка Джеймса Бонда из фильма «И целого мира мало», которая ранее была замужем за актером Чарли Шином). У обеих заветный показатель составляет ровно 45:55.

Мишель Киган

Мишель Киган

Дениз Ричардс

В первую пятерку вошла также австралийская супермодель Миранда Керр (бывший «ангел» Victoria’s Secret, экс-супруга кинозвезды Орландо Блума и нынешняя жена миллиардера Эвана Шпигеля). Ее пропорции — 55: 45.

Миранда Керр

Такими же формами отличается британская телеведущая и бывшая фотомодель Холли Уиллоуби (она ведет программы This Morning и Dancing on Ice).

Холли Уиллоуби

У британской актрисы и телеведущей Аманды Холден (одной из судей в популярном телешоу Britain's Got Talent) параметры груди составляют 60:40.

Аманда Холден

При этом, правда, хирург признает, что оценить форму и размер бюста не всегда просто — это часто зависит от типа бюстгальтера и одежды.

Ранее по принципу «золотого сечения» определили самую красивую представительницу всех королевских семей.

Фото Instagram/Rex/The Sun

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