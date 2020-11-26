Пикантный вкус: тыквенные оладьи по рецепту Алексея Суханова

Популярный ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов не скрывает, что кулинария — его большая страсть. В перерывах между съемками и репетициями в театре Алексей с удовольствием занимается готовкой. Во время строгого карантина он даже обзавелся профессиональной кухонной посудой, позволяющей ему готовить, «как в ресторане».

— Хотя на самом деле мне больше по душе домашняя кухня, — признался «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Она более душевная, что ли. Поэтому я приобрел лишь несколько кастрюль, сковородок и ножей, которые просто облегчают процесс приготовления.

— Что вы готовите в осенний период?

— Сейчас для меня время блюд из тыквы. Я покупаю ее на базаре, выбирая круглые, слегка приплюснутые плоды ярко-оранжевого цвета. Мякоть таких тыкв всегда сочная и сладкая — такими получаются и приготовленные из нее блюда.

Мой фаворит — тыквенные оладьи, которые прекрасно подойдут и для завтрака, и для ужина. Они готовятся очень быстро, с минимальным количеством ингредиентов. Я добавляю в оладьи мускатный орех — он придает блюду пикантный вкус. А подавать такие оладьи лучше с пылу с жару вместе со сметаной.

Оладьи из тыквы Ингредиенты: тыква — 500 граммов мякоти;

кукурузная мука — 30 граммов;

яйцо — 1 штука;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль, сахар, мускатный орех — по вкусу. Приготовление: Тыкву очистить от кожуры и перетереть на средней терке. Добавить соль, сахар и мускатный орех. Перемешать с яйцом и добавить просеянную муку. На сковороду вылить масло и выложить ложкой оладьи. Жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной.

Ранее известный телеведущий поделился с «ФАКТАМИ» семейным рецептом тыквенного крем-супа.

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