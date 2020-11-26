28.33 / 28.53 33.52 / 33.94
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Пикантный вкус: тыквенные оладьи по рецепту Алексея Суханова

18:37 26 ноября 2020
Алексей Суханов

Популярный ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов не скрывает, что кулинария — его большая страсть. В перерывах между съемками и репетициями в театре Алексей с удовольствием занимается готовкой. Во время строгого карантина он даже обзавелся профессиональной кухонной посудой, позволяющей ему готовить, «как в ресторане».

— Хотя на самом деле мне больше по душе домашняя кухня, — признался «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Она более душевная, что ли. Поэтому я приобрел лишь несколько кастрюль, сковородок и ножей, которые просто облегчают процесс приготовления.

— Что вы готовите в осенний период?

— Сейчас для меня время блюд из тыквы. Я покупаю ее на базаре, выбирая круглые, слегка приплюснутые плоды ярко-оранжевого цвета. Мякоть таких тыкв всегда сочная и сладкая — такими получаются и приготовленные из нее блюда.

Мой фаворит — тыквенные оладьи, которые прекрасно подойдут и для завтрака, и для ужина. Они готовятся очень быстро, с минимальным количеством ингредиентов. Я добавляю в оладьи мускатный орех — он придает блюду пикантный вкус. А подавать такие оладьи лучше с пылу с жару вместе со сметаной.

Оладьи из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква — 500 граммов мякоти;
  • кукурузная мука — 30 граммов;
  • яйцо — 1 штука;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • соль, сахар, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву очистить от кожуры и перетереть на средней терке. Добавить соль, сахар и мускатный орех. Перемешать с яйцом и добавить просеянную муку.

На сковороду вылить масло и выложить ложкой оладьи. Жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной.

Ранее известный телеведущий поделился с «ФАКТАМИ» семейным рецептом тыквенного крем-супа.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Кернес

Кернес получил от врачей разрешение «ехать»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер