Дизайнер Снежана Нех: «В тренде грубоватая обувь — она делает ногу более изящной»

«Сделай шаг, и дорога появится сама собой», — писал Стив Джобс. Как актуальны эти слова сегодня! Ведь пандемия многих сбила с пути: кто-то потерял работу, а чья-то профессия в карантинных реалиях не позволяет хорошо зарабатывать… Чтобы в жизни открылись новые возможности и переспективы, нельзя бездействовать. Даже из последних сил нужно идти вперед, придумывать что-то новое, необычное. Жизнь любит людей настойчивых. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» - серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о новых реалиях жизни. Сегодня наша собеседница — известный украинский дизайнер обуви и аксессуаров Снежана Нех, среди ценителей творчества которой Ирина Билык, Ольга Сумская, Андрей Данилко и многие другие известные люди.

«На квадратные носы в туфлях и ботинках мужчины не особо согласны»

— Снежана, недавно прочла, что румынский дизайнер Григоре Луп в связи с пандемией стал создавать обувь с ультрадлинными носами, чтобы людям было легче соблюдать социальную дистанцию. Если два человека в таких ботинках станут друг напротив друга, дистанция между ними будет равняться необходимым полутора метрам.

— Любопытно. Но такая обувь, скорее, как произведение искусства. В повседневности ее вряд ли встретите, хотя, безусловно, пандемия вносит в фэшн-индустрию коррективы. У нас онлайн-заказов стало больше 90 процентов. Люди сами снимают мерки, отправляют нам — и мы делаем по ним обувь. Желание красиво одеваться и обуваться не пропало. Мне кажется, в иных случаях оно даже сильнее, чем раньше.

— Какая обувь сегодня в тренде?

— Мир моды устремляется к удобству и комфорту. В моде — массивная подошва и квадратный нос. Догоняет его максимально круглый, хотя и острый никто не отменял. В тренде грубоватая обувь — она делает ногу более изящной. Актуальны ботинки на шнуровке или на резинках по бокам. Что касается цветовой гаммы, модны оранжевый, рыжий, бордовый, черный и белый цвета.

Бордовый цвет и квадратный нос – фавориты сезона. Декором является большая внешняя этикетка

— Что можете сказать о трендовом каблуке?

— Популярны массивный пирамидальный каблук и шпилька. Актуальна и платформа. Обувь же на низком ходу — преимущественно для отдыха.

Ботинки на шнуровке смотрятся очень стильно

— А какой декор на пике популярности?

— Это могут быть вышитые бисером пуговицы или большие внешние этикетки с надписями. Эффектно смотрятся даже 3−4 этикетки на одном голенище.

— В английском издании читала, что популярность набирают сапоги по колено.

— Я бы рекомендовала сапоги, которые чуть заходят на колено (буквально на сантиметр). Они визуально удлиняют и стройнят ногу.

В тренде рыжая обувь

— Какую фактуру предпочесть: замшу или кожу?

— Это на любителя. Кожаная обувь носится лучше всего. Лаковая — самая травмируемая и невосстанавливаемая. Замшевая требует аккуратной носки, но при этом более восстанавливаемая, чем лаковая.

Очень красива белая обувь

— Что нынешняя мода предлагает для мужчин?

— Актуальна лаконичная обувь на толстой подошве с овальным носом. На квадратные носы в туфлях и ботинках мужчины не особо согласны. На пике популярности рыжий цвет.

В мужской обуви ультрамоден рыжий цвет

«В спортивной обуви больше будут использоваться экоматериалы»

— Снежана, а какая обувь, по вашим прогнозам, будет носиться в будущем?

— Думаю, в модельной обуви будет такая же игра форм, каблуков, носов, фактур, как и сейчас. Больше появится экоматериалов. Они все чаще будут использоваться в спортивной обуви.

— Сейчас у многих доходы сократились, и все больше люди ремонтируют обувь.

— Количество реставрационных мастерских действительно выросло. Зачастую люди просят заменить каблук или подошву, обновить покраску. И я приветствую это, так как не являюсь сторонницей перепроизводства товаров.

— Даже члены королевской семьи не считают зазорным отдавать вещи в ремонт. Удивительный человек принц Чарльз! В интервью британскому Vogue он рассказал: «Я один из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Поэтому я скорее отдам вещи в починку, даже поставлю заплатки, если это необходимо, чем выброшу… Когда я был маленьким, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали, как он отрывает подошвы и меняет их на новые». А недавно принц Чарльз представил коллекцию экоодежды, так как давно уже озабочен темой сохранения планеты.

— И это прекрасно! Немало вещей можно отреставрировать и продолжать носить. К слову, зачастую это стоит недешево. Не каждый человек готов отдать за реставрацию обуви такие деньги, как за новую пару. Случается даже, что реставрация дороже покупки.

— В каких случаях такая реставрация оправданна?

— Если человеку дорога эта обувь и он в нее влюблен. Я слышала, что богатые люди готовы отдать за реставрацию любимой пары и тысячу долларов. Такая обувь для них как антиквариат. Отреставрировать ценные туфли в их понимании все равно что восстановить картину.

— Мне рассказывали историю, как однажды в бутик обуви в огромном торговом центре Киева пришел мужчина, одетый в потертую кожаную куртку, на его ногах были довольно поношенные туфли. Он прогулялся по магазину и попросил продавщицу дать ему примерить самые дорогие ботинки. В ответ услышал: «Вашего размера нет!» Тогда он еще немного походил по бутику и попросил уже другую продавщицу дать ему примерить не менее дорогостоящую пару. Но и она ответила то же. А через час этот мужчина пришел одетый с иголочки. Оказалось, что он… владелец сети бутиков. Вся смена продавцов была уволена.

— Интересная история. Владелец проверил продавцов на лояльное отношение к клиентам, которое очень важно. Поношенная обувь — не признак неплатежеспособности. Она удобна для человека, и поэтому ей отдано предпочтение.

— А какие сумки сейчас в тренде?

— На пике популярности огромные сумки-«мешки» и совсем маленькие — с ладошку. Важно, удобство и соответствие запросам человека. И, конечно, ценятся персонализированные вещи. Иногда клиенты просят сделать на сумке именную надпись.

«Сейчас спокойствие достигается прогулками, обновками, едой и занятиями спортом»

— Как, с вашей точки зрения, может измениться наша жизнь после пандемии?

— Прогнозировать сложно. Хочется, чтобы мы снова могли путешествовать. Красивые места, впечатления от искусства дарят вдохновение. Конечно, можно путешествовать виртуально, но это немного пластиковое ощущение красоты, поэтому сейчас мы начинаем искать ее вокруг себя.

— Что будут ценить люди?

— Спокойствие. К нему в данный период все стремятся. Сейчас оно достигается прогулками, обновками, едой и занятиями спортом.

— К слову, вы ведь, помимо того, что дизайнер, еще и инструктор по йоге.

— Да, йогу очень люблю. Она помогает расслабиться, успокоиться и чуть абстрагироваться. У меня своя методика преподавания йоги в гамаках. Она содействует поддержанию физической формы. Когда у человека сильные позвоночник, руки и ноги, он легко двигается. Йога дает возможность женщине носить каблуки — и очень долго.

— Сейчас популярна слэш-карьера. Считается, что человек более стрессоустойчив, если владеет несколькими профессиями. Вы успешно совмещаете два любимых дела. Но как все успеть? И какое дело считаете сегодня для себя главным?

— Я умею распределить время. Его хватает и на любимые дела, и на семью. Больше всего времени съедают пробки, поэтому стараюсь перемещаться по городу не в часы пик. Что касается приоритетов в занятиях дизайном и йогой, для меня они неотделимы. И то и другое — мой стиль жизни.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Меня восхищают люди, которые занимаются важным делом и при этом выглядят стильно. Поэтому мое пожелание такое: будьте стильными и красивыми! Любите себя и окружающий вас мир!

Фото из альбома Снежаны Нех

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