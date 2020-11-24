Украинский дизайнер Ксения Шнайдер: «Мои джинсы стали музейным экспонатом в Базеле»

И кто скажет, что это не круто? Джинсы и мех из денима украинского дизайнера Ксении Шнайдер демонстрируются в музее Spielzeug Welten в Базеле (Швейцария). А когда модная одежда становится музейным экспонатом, это значит, что она действительно особенная. Об участии в престижной выставке в Швейцарии и самых необычных своих произведениях дизайнер Ксения Шнайдер рассказала «ФАКТАМ».

«На выставке представлены самые интересные произведения из денима со всего мира»

— Ксения, от души поздравляю с приятным событием! Вы ездили на открытие выставки в Базель, где экспонируются ваши работы?

— Спасибо за поздравление. К сожалению, поехать не получилось — карантин ведь. Но событие действительно приятное: мои асимметричные джинсы и шуба из денима стали музейными экспонатами в Базеле. На выставке представлены самые интересные произведения из денима со всего мира — всего 200 арт-объектов.

Асимметричные джинсы от Ксении Шнайдер носит Селин Дион

— Приглашение участвовать в выставке стало для вас сюрпризом?

— Да, мне пришло письмо. Честно говоря, не знаю, как мои работы попали в поле зрения искусствоведов в Базеле.

— Известно, что произведения, экспонируемые в музеях, становятся дороже. Именно поэтому многие художники и скульпторы так стремятся участвовать в выставках. Ваши джинсы и шуба из денима теперь подорожают?

— Нет, я об этом даже не думала.

«У популярной певицы Дуа Липы есть мои джинсы-„крылья“ и полосатый джинсовый костюм»

— А вы какую вещь из ваших коллекций считаете самой ценной?

— Джинсы с эффектом, словно юбка надета поверх брюк. Они очень понравились Белле Хадид.

Любимое произведение самой Ксении – джинсы с эффектом, словно юбка надета поверх брюк. От них в восторге и Белла Хадид

— Перечень ценителей вашего творчества впечатляет. Правда, что вещи от Ксении Шнайдер носит мегапопулярная британская певица Дуа Липа, которая в прошлом году стала лицом духов Yves Saint Laurent Libre?

— У нее есть мои джинсы-«крылья», полосатый джинсовый костюм, двубортный пиджак из денима, а также джинсы-клеш.

Дуа Липа – одна из знаменитых ценительниц творчества Ксении Шнайдер. На певице - пиджак из денима от Ксении Шнайдер

Дуа Липа выступает в эффектных джинсах-крыльях от Ксении Шнайдер

— Правда, что джинсовую шубу, экспонируемую на выставке в Базеле, вы создали из обрезков денима?

— Да, это так. Я сторонница идеи устойчивого потребления, то есть экономного расходования природных ресурсов. За год мы перерабатываем порядка пяти тонн джинсов, купленных в секонд-хэндах. Около семи тысяч пар! Стираем, распарываем и создаем новые оригинальные вещи. Шуба из денима — одна из них. Кроме денима занимаемся переработкой спортивных костюмов и создаем с элементами из них стильные платья. А обрезки трикотажа — клондайк для создания актуальных сейчас печворк-свитеров.

Мех из денима смотрится очень необычно

— Сколько времени будет работать выставка в Базеле?

— Насколько знаю, до апреля 2021 года.

— Дай Бог, чтобы к тому времени пандемия канула в Лету и стильные люди со всего мира могли посетить выставку в Базеле и увидеть ее экспонаты.

— Хорошо бы.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю позитивно мыслить, не отчаиваться, верить, что все к лучшему.

Фото из альбома Ксении Шнайдер



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