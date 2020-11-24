Кусок самого дорогого в мире мыла стоит 2800 долларов

Компания Bader Hassen & Sons по производству мыла бренда Khan Al Saboun в ливанском городе Триполи создала самое дорогое мыло в мире. Стоимость одного куска — 2800 долларов. Впервые оно было сделано в 2013 году в качестве эксклюзивного подарка для первой леди Катара. Теперь его может заказать любой желающий, у кого есть лишние деньги.

Как сообщает Al-Ain, в состав мыла входит 17 граммов золота и бриллиантовый порошок. По словам производителя, кожу они не царапают. В числе прочих ингредиентов — очищенное оливковое масло, органический мед, агаровое масло и финики.

Сейчас вирусным в сети стало видео, в котором один из руководителей компании Амир Хассен дарит мыло популярной актрисе и звезде соцсетей из Бахрейна Шейле Саббат. На куске мыла выгравировано золотом ее имя.

Семейная компания Bader Hassen & Sons производит мыло с XV века. Сейчас ее продукция, которая ныне включает еще и средства по уходу за кожей продается в роскошных бутиках стран Ближнего Востока.

Фото Dunyanews.tv

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter