Королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга
На официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter был опубликован видеорецепт традиционного рождественского пудинга. Именно такое блюдо подают на Рождество Ее Величеству и членам ее семьи.
Королевские повара, работающие на кухне Букингемского дворца, подробно показали и рассказали, как его приготовить. И теперь каждый при желании сможет попробовать это лакомство.
Для пудингов общим весом около килограмма потребуются следующие ингредиенты:
250 граммов обычного изюма
250 граммов мелкого изюма сорта «каррентс»
185 граммов крупного изюма сорта «султана»
150 граммов смеси апельсиновой и лимонной цедры
250 граммов животного жира (к примеру, почечного) или его заменителя для вегетарианцев
250 граммов хлебных крошек
90 граммов муки
12 граммов смеси специй
180 граммов коричневого сахара
2 яйца
175 миллилитров пива
40 миллилитров темного рома
40 миллилитров бренди
Сначала нужно смешать все сухие составляющие. Затем добавить яйца, жидкости и снова все хорошо перемешать. Смазать жиром формы для пудинга. Выложить в них смесь и положить сверху пергаментную бумагу. Накрыть формы куском муслина или фольгой. Поставить формы в глубокий сотейник. Залить в сотейник воду — так, чтобы формы оказались погружены в нее на три четверти своей высоты. Накрыть сверху весь сотейник фольгой. И на маленьком огне варить около шести часов — подливая воду по мере необходимости. Охладить, тщательно запаковать пудинги и хранить в прохладном, сухом и темном месте до Рождества.
Today is #StirupSunday: traditionally the day when home cooks stir up their Christmas pudding mixture.— The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2020
This year, chefs in the Royal kitchens have shared their recipe for a traditional Christmas pudding.
We hope that some of you enjoy making it in your own homes. pic.twitter.com/BNepTPJD6a
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