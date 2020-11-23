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Стиль жизни

Королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга

9:58 23 ноября 2020
Королевский пудинг

На официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter был опубликован видеорецепт традиционного рождественского пудинга. Именно такое блюдо подают на Рождество Ее Величеству и членам ее семьи.

Королевские повара, работающие на кухне Букингемского дворца, подробно показали и рассказали, как его приготовить. И теперь каждый при желании сможет попробовать это лакомство.

Для пудингов общим весом около килограмма потребуются следующие ингредиенты:
250 граммов обычного изюма
250 граммов мелкого изюма сорта «каррентс»
185 граммов крупного изюма сорта «султана»
150 граммов смеси апельсиновой и лимонной цедры
250 граммов животного жира (к примеру, почечного) или его заменителя для вегетарианцев
250 граммов хлебных крошек
90 граммов муки
12 граммов смеси специй
180 граммов коричневого сахара
2 яйца
175 миллилитров пива
40 миллилитров темного рома
40 миллилитров бренди

Сначала нужно смешать все сухие составляющие. Затем добавить яйца, жидкости и снова все хорошо перемешать. Смазать жиром формы для пудинга. Выложить в них смесь и положить сверху пергаментную бумагу. Накрыть формы куском муслина или фольгой. Поставить формы в глубокий сотейник. Залить в сотейник воду — так, чтобы формы оказались погружены в нее на три четверти своей высоты. Накрыть сверху весь сотейник фольгой. И на маленьком огне варить около шести часов — подливая воду по мере необходимости. Охладить, тщательно запаковать пудинги и хранить в прохладном, сухом и темном месте до Рождества.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королевские кондитеры показывали, как приготовить любимые булочки Елизаветы II.


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