Королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга

На официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter был опубликован видеорецепт традиционного рождественского пудинга. Именно такое блюдо подают на Рождество Ее Величеству и членам ее семьи.

Королевские повара, работающие на кухне Букингемского дворца, подробно показали и рассказали, как его приготовить. И теперь каждый при желании сможет попробовать это лакомство.

Для пудингов общим весом около килограмма потребуются следующие ингредиенты:

250 граммов обычного изюма

250 граммов мелкого изюма сорта «каррентс»

185 граммов крупного изюма сорта «султана»

150 граммов смеси апельсиновой и лимонной цедры

250 граммов животного жира (к примеру, почечного) или его заменителя для вегетарианцев

250 граммов хлебных крошек

90 граммов муки

12 граммов смеси специй

180 граммов коричневого сахара

2 яйца

175 миллилитров пива

40 миллилитров темного рома

40 миллилитров бренди

Сначала нужно смешать все сухие составляющие. Затем добавить яйца, жидкости и снова все хорошо перемешать. Смазать жиром формы для пудинга. Выложить в них смесь и положить сверху пергаментную бумагу. Накрыть формы куском муслина или фольгой. Поставить формы в глубокий сотейник. Залить в сотейник воду — так, чтобы формы оказались погружены в нее на три четверти своей высоты. Накрыть сверху весь сотейник фольгой. И на маленьком огне варить около шести часов — подливая воду по мере необходимости. Охладить, тщательно запаковать пудинги и хранить в прохладном, сухом и темном месте до Рождества.

Today is #StirupSunday: traditionally the day when home cooks stir up their Christmas pudding mixture.



This year, chefs in the Royal kitchens have shared their recipe for a traditional Christmas pudding.



We hope that some of you enjoy making it in your own homes. pic.twitter.com/BNepTPJD6a — The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2020

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