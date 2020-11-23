Битва модниц: Меган Маркл нанесла сокрушительное поражение Кейт Миддлтон

Бывшая американская актриса Меган Маркл и ее муж принц Гарри в январе этого года объявили о том, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. С 31 марта они окончательно «ушли в отставку», поселившись в США. Однако 39-летняя герцогиня Сассекская успела сделать в Лондоне несколько эффектных выходов в свет — последних в качестве персоны, представляющих интересы британской короны. Она постаралась сделать эти образы особенно запоминающимися и преуспела в этом.

Как пишет издание Express, по данным глобальной поисковой модной платформы Lyst три наряда, которые Маркл выбрала для своих последних официальных мероприятий, пользовались огромным интересом среди потребителей. Финальные выходы Меган попали в число самых «культовых фэшн-моментов 2020-го года». Таковы данные анализа запросов 100 миллионов покупателей по всему миру.

Ярко-голубое платье от бренда Victoria Beckham, которое Меган надевала 5 марта на церемонию вручения премий Endeavor Awards, красное платье Safiyaa (в нем она 7 марта побывала на музыкальном фестивале The Mountbatten Festival of Music) и изумрудно зеленый наряд от Emilia Wickstead, в котором герцогиня посетила службу по поводу Дня Содружества в Вестминстерском Аббатстве, стали центром внимания следящей за модой публики. Поисковые запросы, касающиеся этих нарядов и брендов, резко возросли.

В список самых значительных моментов, вместе с виртуальной церемонией вручений премий «Эмми» и онлайн-бал Института костюма Met Gala, попало еще одно королевское событие — состоявшаяся в июле свадьба принцессы Беатрис, внучки Елизаветы II. В качестве свадебного принцесса надела платье своей бабушки-королевы от Norman Hartnel, которое та носила в молодости. После этого поиски «винтажных свадебных платьев» сразу же возросли на 297%.

Фото со свадьбы Беатрис

Кейт Миддлтон не упоминалась в списке культовых моментов. Зато она стала единственной королевской персоной в рейтинге десяти самых влиятельных модниц и модников года — наряду с певицами Бейонсе и Лиззо. Герцогиня Кембриджская заняла девятое место. Первое досталось британскому музыканту Гарри Стайлзу, который недавно появился на обложке журнала Vogue в женском платье.

Ранее, по данным онлайн-платформа Farfetch, Кейт Миддлтон была названа самой стильной королевской персоной, хотя титул главной иконы моды Европы достался Виктории Бекхэм.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и Гарри передали ключи от своего дома в Виндзоре кузине принца — беременной принцессе Евгении, которая уже поселилась в Фрогсмор-коттедже вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком. Это вызвало слухи о том, что Сассексы больше не собираются возвращаться в Великобританию. Причем, по данным британских СМИ, королева Елизавета не знала о переговорах ее внука и внучки, которые велись за ее спиной.



Фото Twitter и Rex

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