Легкий рецепт цукатов из имбиря
В осенне-зимний период имбирь есть практически в каждом доме. Из него можно приготовить очень вкусный имбирно-апельсиновый чай с медом. Прекрасная идея также — сделать цукаты. Такие имбирные конфеты великолепны с чаем и кофе. Рецептом их приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Цукатные конфеты из имбиря вкусные и полезные, — говорит Элла Иванова. — А приготовить их достаточно просто.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Цукаты из имбиря
Ингредиенты:
- 150 г имбиря;
- 150 г сахара;
- 1 лимон;
- специи по вкусу.
Приготовление:
Имбирь очищаем от кожуры, это легко сделать при помощи чайной ложки. Нарезаем на очень тонкие пластины. Заливаем водой и отвариваем в течение 15 минут. Сливаем воду (ее можно использовать для приготовления чая).
Соединяем имбирь, воду, сахар. Добавляем лимон и специи. Варим до готовности 15−25 минут.
Имбирь должен стать прозрачным.
Выкладываем на пергамент. Даем немного обсохнуть. Каждый кусочек обсыпаем сахаром и даем высохнуть. Можно немного подсушить в духовке.
— Какие специи подойдут?
— Корица и гвоздика, к примеру.
— Как хранить такие цукаты?
— Лучше всего в герметично закрытой таре.
Читайте также: Вкуснейшая груша в сиропе с ароматом глинтвейна
Фото из альбома Эллы Ивановой55
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter