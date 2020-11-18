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Стиль жизни

Легкий рецепт цукатов из имбиря

7:26 19 ноября 2020
Цукаты из имбиря

В осенне-зимний период имбирь есть практически в каждом доме. Из него можно приготовить очень вкусный имбирно-апельсиновый чай с медом. Прекрасная идея также — сделать цукаты. Такие имбирные конфеты великолепны с чаем и кофе. Рецептом их приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Цукатные конфеты из имбиря вкусные и полезные, — говорит Элла Иванова. — А приготовить их достаточно просто.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Цукаты из имбиря

Ингредиенты:

  • 150 г имбиря;
  • 150 г сахара;
  • 1 лимон;
  • специи по вкусу.

Приготовление:

Имбирь очищаем от кожуры, это легко сделать при помощи чайной ложки. Нарезаем на очень тонкие пластины. Заливаем водой и отвариваем в течение 15 минут. Сливаем воду (ее можно использовать для приготовления чая).

Соединяем имбирь, воду, сахар. Добавляем лимон и специи. Варим до готовности 15−25 минут.
Имбирь должен стать прозрачным.

Выкладываем на пергамент. Даем немного обсохнуть. Каждый кусочек обсыпаем сахаром и даем высохнуть. Можно немного подсушить в духовке.

— Какие специи подойдут?

— Корица и гвоздика, к примеру.

— Как хранить такие цукаты?

— Лучше всего в герметично закрытой таре.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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