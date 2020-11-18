Легкий рецепт цукатов из имбиря

В осенне-зимний период имбирь есть практически в каждом доме . Из него можно приготовить очень вкусный имбирно-апельсиновый чай с медом. Прекрасная идея также — сделать цукаты. Такие имбирные конфеты великолепны с чаем и кофе. Рецептом их приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Цукатные конфеты из имбиря вкусные и полезные, — говорит Элла Иванова. — А приготовить их достаточно просто.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Цукаты из имбиря

Ингредиенты:

150 г имбиря;

150 г сахара;

1 лимон;

специи по вкусу.

Приготовление:

Имбирь очищаем от кожуры, это легко сделать при помощи чайной ложки. Нарезаем на очень тонкие пластины. Заливаем водой и отвариваем в течение 15 минут. Сливаем воду (ее можно использовать для приготовления чая).

Соединяем имбирь, воду, сахар. Добавляем лимон и специи. Варим до готовности 15−25 минут.

Имбирь должен стать прозрачным.

Выкладываем на пергамент. Даем немного обсохнуть. Каждый кусочек обсыпаем сахаром и даем высохнуть. Можно немного подсушить в духовке.