Королевский модельер: принц Чарльз представил собственную коллекцию одежды

Принц Уэльский Чарльз представил коллекцию экологичной одежды, которая была создана в результате сотрудничества фонда наследника британского престола The Prince's Foundation и итальянской компании Yoox Net-A-Porter.

В коллекцию вошли 18 вещей из шерсти, шелка, хлопка и кашемира: десять для женщин и восемь для мужчин. Их стоимость стартует от 395 фунтов стерлингов (521 доллара). Самой дорогой из вещей стало женское двубортное шерстяное пальто с поясом.

Как пишет издание The Sun, простые британцы нашли коллекцию, дороговатой. «Совершенно ясно, что принц Чарльз предлагает множество модных вещей из кашемира не для бедных», «1295 фунтов стерлингов за пальто, 895 фунтов за комбинезон? Он совершенно оторван от мира», — писали в соцсетях.

Дизайн создавался в Италии студентами Политехнического университета Милана, а затем воплощался в жизнь студентами, изучающими традиционное портновское искусство в Дамфрис-хаусе, штаб-квартире фонда принца Чарльза — в Шотландии. Доходы от продаж пойдут на благотворительность.

Недавно Чарльз дал интервью британскому Vogue. «Я один из тех людей, которые ненавидят что-либо выкидывать. Поэтому я скорее отдам вещи в починку, даже поставлю заплатки, если это необходимо, чем выброшу… Когда я был маленьким, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали, как он отрывает подошвы и меняет их на новые», — рассказал 71-летний принц.

В прошлом году капсульную коллекцию деловой одежды (офисное платье, рубашку, брюки, блейзер и сумку) представила невестка Чарльза Меган Маркл в рамках сотрудничества с благотворительной организацией Smart Works.

Фото The Prince's Foundation



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