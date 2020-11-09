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Стиль жизни

Кейт Миддлтон одолжила у королевы Елизаветы ее любимые серьги

13:31 9 ноября 2020
Кейт Миддлтон

Британская пресса обсуждает образ, в котором герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на церемонии поминовения павших солдат у мемориала Кенотаф в Лондоне. 38-летняя жена принца Уильяма была в черном пальто в стиле милитари с «эполетами» от Catherine Walker, украшенном символом Дня памяти — красными маками. На голове у нее была эффектная шляпка. А в ушах Кэтрин, как подметило издание Daily Mail, красовались серьги с жемчугом и бриллиантами, которые герцогиня одолжила у бабушки мужа — королевы Елизаветы. Монархиня часто выдает жене внука драгоценности из своей коллекции по особым случаям.

В этих же серьгах, которые сама королева надевала в 2012 году на праздновании бриллиантового юбилея своего правления, Кейт выходила из роддома в 2018 году с новорожденным принцем Луи на руках. А также носила их во время своего официального сольного визита в Нидерланды в 2016 году. Так, она посетила Королевскую галерею Маурицхейс в Гааге, полюбовавшись знаменитой картиной Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». «Две девушки с жемчужными сережками», — под такими заголовками выходили тогда материалы в британских и нидерландских газетах.

Елизавета II также была на церемонии поминовения в жемчужных серьгах. Ее Величество вообще питает слабость к жемчугу, предпочитая жемчужные серьги и бусы.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и принц Гарри провели свою «индивидуальную» церемонию поминовения в Лос-Анджелесе, нарвавшись на обвинения в стремлении к пиару.

Фото Twitter и PA

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