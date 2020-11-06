Невероятно вкусный пляцок «Осенний дуэт»

Осень — время домашней выпечки. Когда в доме тепло и витает аромат вкусных сладостей, это похоже на идиллию. И такое счастливое мироощущение создать несложно. Важно — желание и настрой. В кондитерских и ресторанах сейчас особенно популярны львовские пляцки. Это лакомство, от которого нельзя оторваться. Его любят и взрослые, и дети. Секрет, видимо, в том, что это традиционная домашняя выпечка, которая ассоциируется со счастливым семейным уютом. Легким рецептом лакомства «Осенний дуэт» с «ФАКТАМИ» поделилась львовский кондитер Ирина Онишкевич.

— Первое мое знакоство с пляцками произошло еще в детстве, когда я приезжала на праздники к бабушке на Тернопольщину, — рассказывает Ирина Онишкевич. - Что такое пляцок? Это очень вкусное кондитерское изделие, которое сродни торту. Оно преимущественно прямоугольной формы, особенно аппетитно смотрится в разрезе —с разноцветными слоями с кремом, всевозможными начинками. В пляцки влюбляешься сразу, с первого кусочка. Раньше мне казалось, что это просто высший пилотаж кондитерского искусства и готовить их могут только опытные хозяйки.

Но впоследствии я переехала во Львов, и не готовить здесь пляцки было просто невозможно. Ведь они — одна из главных кулинарных визиток Западной Украины. И я решилась попробовать. Как оказалось, ничего сложного в приготовлении нет, надо только соблюдать рецептуру и, как всегда, готовить с любовью. Теперь постоянно выпекаю пляцки, более того экспериментирую и создаю новые варианты уже известных рецептов. Так, например, на свет появился «Осенний дуэт» — пляцок на основе медовых коржей, по старому семейному рецепту, с новой ноткой от меня — тушеными карамелизированным яблоками на сливочном масле.

Пляцок готовится очень легко. Получается невероятно вкусным, а название пришло само собой. Мед и яблоки осенью — разве не дуэт?

— Как же приготовить эту вкусность?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Пляцок «Осенний дуэт»

Мука — 400 г

Сахар — 250 г

Яйца — 5 шт.

Мед — 3 ст.л.

Разрыхлитель —1 ч.л.

1ч.л. соды погасить в 1 ст.л. уксуса.

Яйца с сахаром тщательно взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем мед, разрыхлитель и соду, погашенную уксусом, — перемешиваем до однородности. Добавляем муку. На маленькой скорости миксера перемешиваем до однородного состояния. Тесто будет, как густая сметана.

Форму для выпекания смазываем маслом, посыпаем мукой или застилаем пергаментом.

Тесто делим на две части, одна больше, другая меньше. И выпекаем при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

Когда коржи остынут, с большего срезаем тоненький слой. Мы его используем, как дополнительную прослойку между яблоками, чтобы было красиво на разрезе.

Яблочная прослойка

Яблоки — 1 кг

Сливочное масло — 20 г

Сахар — 100 г

Корица — 1 ч.л.

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Яблоки почистить, нарезать тонкими пластинками. Масло растопить на сковороде, добавить яблоки. Тушить 10−15 минут на медленном огне. Добавить сахар с корицей, тушить еще 5 минут — до полного растворения сахара.

Дать яблокам остыть.

Крем

Сливочное масло — 200 г.

Пудинг — 1 пачка (40г.)

Готовим пудинг. Содержимое пачки растворяем в 100 мл холодной воды, затем добавляем 400 мл кипятка и 100 г сахара. Тщательно перемешиваем, доводим до кипения и даем остыть.

К мягкому сливочному маслу добавляем охлаждений пудинг, взбиваем крем до однородной массы.

— Осталось пляцок собрать?

— Совершенно верно. Собираем пляцок так. На один корж надо выложить крем, далее — тушеные яблоки, а сверху -тонкий корж (тот, что срезали), снова крем, яблоки и еще один корж. Стороны покрыть остатками крема. Верх залить растопленным шоколадом.

Дайте пляцку пропитаться несколько часов — и все, «Осенний дуэт» готов. Приятного аппетита!

— А как приготовить пудинг для крема в домашних условиях?

— Он готовится сродни заварному крему.

Молоко — 0,5 л

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст.л.

Крахмал -1 ст.л.

Сахар — 100 г

Смешиваем сухие ингредиенты. К молоку добавляем яйцо, тщательно перемешиваем. Добавляем сухие ингредиенты — и на медленном огне доводим до кипения, постоянно помешивая.

— Можно ли яблоки заменить грушами или сливами?

— Не думаю, что это удачная идея, потому что они будут пускать больше сока, чем яблоки, и придется дополнительно добавлять крахмал в начинку.

— Как лучше подавать пляцки?

— На большие праздники готовят несколько видов пляцков, нарезают кусочками и подают ассорти. Употребляют пляцки остывшими с чаем или кофе.

— Поделитесь, пожалуйста, секретами декора пляцка.

— Декорировать его можно шоколадом, также хорошо посыпать кокосовой стружкой или измельченными орехами.

— А как правильно хранить пляцки?

— Как торт — не более трех суток.

— Ирина, где черпаете творческое вдохновение?

— На кулинарные эксперименты меня вдохновляет мой сын — 13-летний Ярослав. Он аутист, очень любит помогать мне в приготовлении пищи. Собственно, Ярослав и является той движущей силой, благодаря которой я готовлю, популяризирую рецепты, создала кулинарный канал. Мой главный месседж — чтобы быть счастливым человеком, нужно найти себя.

— Какие лакомства сейчас популярны в вашей семье?

— Медовые пляцки, дрожжевые пирожки с яблоками и домашний хлеб. Все это очень вкусно!

— А что больше всего любите из львовской кухни?

— Львовский сырник, который покрыт шоколадом с изюмом, пончики на дрожжевом тесте с вишнями и шоколадом, а также яблочный штрудель с корицей и орехами.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Готовьте для родных людей вкусные блюда, можете делать это вместе с ними — поверьте, такие моменты оставят незабываемые, самые ценные воспоминания. И, конечно, будьте здоровы!

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Фото из альбома Ирины Онишкевич



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