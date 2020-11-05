Шлемы и муфты: названы главные аксессуары зимы

С приближением холодов разнообразить свой гардероб становится все сложнее. Любимое теплое пальто или уютный пуховик надежно защищают от ветра и дождя, но стилисты настоятельно рекомендуют именно зимой как можно чаще использовать аксессуары, которые «раскрасят» образ. Известный фэшн-стилист, режиссер программ о моде Светлана Лищинская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как правильно подобрать зимние аксессуары, ориентируясь на последние тенденции моды.

— Наверное, самый главный аксессуар зимы 2020−2021 — это шарф, — говорит Светлана. — В моде длинные, широкие шарфы с кистями, которые легко перекидываются через одно плечо или укутывают шею. В этом сезоне актуальны необычные способы завязывания шарфов. Можно сделать узел не спереди, а сзади или, скажем, не завязывать шарф вообще, чтобы его длинные концы свисали поверх одежды.

— Какого цвета должен быть шарф?

— Желательно однотонным, но не стоит ориентироваться на цвет вашей одежды. Шарф — самодостаточный аксессуар. Актуальны пастельные цвета, нежно-розовые и тускло-зеленые. Конечно, никто не поспорит и с черным цветом. Но надо быть внимательным к составу — шарф не должен «стрелять», электризуя волосы. Отдавайте предпочтение плотному хлопку с небольшим процентом шерсти. Кстати, в этом сезоне в тренде так называемые «грелки» или муфты для шеи. Они часто встречаются в одежде для малышей — это вязаная горловина с удлиненными частями на спине и груди. Вещь очень комфортна и удобна в носке. А цвет таких «грелок» может быть ярким, словно раскрашивающим ваш образ.

— Что можно сказать о зимних шапках?

— Мы ждем сравнительно теплую зиму, поэтому о шапках из искусственного меха речь не идет. Единственное исключение — зимние панамы, которые актуальны еще с прошлого сезона. В моде небольшие вязаные головные уборы с широким отворотом. Что касается цвета — черные, голубые, желтые и нежно-розовые. В гардеробе должно быть несколько шапок, в том числе одна — в клетку.

Тренд нынешней зимы — шлемы. Они актуальны, еще и учитывая реалии, в которых сегодня мы все живем. Такие шлемы, или балаклавы, надежно защищают шею и часть лица. Так что можно на улице обходиться без маски. А вот береты уже не так популярны, разве что кожаные варианты этого аксессуара.

— А что касается моды на перчатки?

— Вернулась актуальность длинных вязаных перчаток и уютных варежек. Причем варежки могут быть из болоньи или искусственной кожи.

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