Вкуснейшая груша в сиропе с ароматом глинтвейна

Если вы любите груши и глинтвейн, это лакомство вам непременно придется по вкусу. Оно яркое и ароматное. Такой десерт прекрасен для праздника, но и в будни вполне уместен, если хочется чего-то необычного.

Легким рецептом груши в сиропе с ароматом глинтвейна с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.