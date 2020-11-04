Вкуснейшая груша в сиропе с ароматом глинтвейна
Если вы любите груши и глинтвейн, это лакомство вам непременно придется по вкусу. Оно яркое и ароматное. Такой десерт прекрасен для праздника, но и в будни вполне уместен, если хочется чего-то необычного.
Легким рецептом груши в сиропе с ароматом глинтвейна с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Это очень простой и вкусный десерт, — говорит Элла Иванова. - Груша со вкусом глинтвейна имеет тонкий аромат.
— Как же приготовить этот десерт?
— Вот его рецепт.
Груша в сиропе
Ингредиенты:
- 200 г воды;
- 300 г красного вина;
- 50 г сахара;
- специи для глинтвейна (по вкусу) — кардамон, мускатный орех, гвоздика, душистый перец, бадьян;
- чай каркаде;
- 3 груши;
- 1 лимон.
Приготовление:
Берем литр холодной воды, добавляем сок и цедру одного лимона. Груши очищаем от кожицы, оставляем хвостик. На час погружаем груши в лимонную воду.
Соединяем воду, сахар, специи для глинтвейна — кардамон, мускатный орех, гвоздику, душистый перец, бадьян. Добавляем груши и несколько цветочков чая каркаде.
Варим 10−15 минут. Время зависит от размера груши.
Оставляем груши в сиропе полностью охладиться. Можно добавить сок и цедру апельсина.
Приятного аппетита!
— Какие груши предпочесть?
— Твердые. Они будут смотреться на тарелке очень красиво, так как сохранят форму.
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Фото из альбома Эллы Ивановой60
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