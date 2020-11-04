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Стиль жизни

Вкуснейшая груша в сиропе с ароматом глинтвейна

7:31 10 ноября 2020
Груша в глинтвейне

Если вы любите груши и глинтвейн, это лакомство вам непременно придется по вкусу. Оно яркое и ароматное. Такой десерт прекрасен для праздника, но и в будни вполне уместен, если хочется чего-то необычного.

Легким рецептом груши в сиропе с ароматом глинтвейна с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Это очень простой и вкусный десерт, — говорит Элла Иванова. - Груша со вкусом глинтвейна имеет тонкий аромат.

— Как же приготовить этот десерт?

— Вот его рецепт.

Груша в сиропе

Ингредиенты:

  • 200 г воды;
  • 300 г красного вина;
  • 50 г сахара;
  • специи для глинтвейна (по вкусу) — кардамон, мускатный орех, гвоздика, душистый перец, бадьян;
  • чай каркаде;
  • 3 груши;
  • 1 лимон.

Приготовление:

Берем литр холодной воды, добавляем сок и цедру одного лимона. Груши очищаем от кожицы, оставляем хвостик. На час погружаем груши в лимонную воду.

Соединяем воду, сахар, специи для глинтвейна — кардамон, мускатный орех, гвоздику, душистый перец, бадьян. Добавляем груши и несколько цветочков чая каркаде.

Варим 10−15 минут. Время зависит от размера груши.

Оставляем груши в сиропе полностью охладиться. Можно добавить сок и цедру апельсина.

Приятного аппетита!

— Какие груши предпочесть?

— Твердые. Они будут смотреться на тарелке очень красиво, так как сохранят форму.

Ранее Элла Иванова предложила читателям «ФАКТОВ» необычный рецепт тыквы в цитрусовой карамели.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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