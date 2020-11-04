Идеи модного маникюра сезона

До пандемии нейл-индустрия была на пике креатива. Казалось, что можно еще придумать нового? Но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы. Эффектные ногти прежде всего востребованы сотрудницами офисов, а сейчас, когда многие стали работать дистанционно, достаточно, чтобы маникюр был выполнен аккуратно и был удобен в носке. Тем не менее мода не стоит на месте. И тем, кто привык быть в ее авангарде, не лишне знать, какие тренды актуальны нынешней осенью. О новых тенденциях в нейл-арте «ФАКТЫ» расспросили известного румынского нейл-стилиста, призера международных чемпионатов по нейл-арту Кармен Мирелу. Также она рассказала о том, как ухаживать за ногтями и кожей рук в холодное время года.

— Мирела, какие цвета ногтей в тренде этой осенью?

- Оттенки нюда, бежевый, коричневый, кремовый, черный и незаменимый красный. Ценится простота и элегантность, поэтому однотонные ногти сейчас на пике популярности. Также по-прежнему актуален френч. Он нежен и элегантен.

— Скажите, какому покрытию отдать предпочтение — глянцевому или матовому?

— У обоих эффекты совершенно разные, при этом они обладают особой красотой. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Сегодня вы можете отдать предпочтение глянцу, а спустя две недели вам захочется матового, более спокойного.

Короткие ногти в бежево-коричневой палитре на пике популярности

— У красного цвета много оттенков. Какой на пике популярности этой осенью?

— По моему мнению, красный — самый привлекательный цвет во Вселенной. Его можно носить во всех оттенках, независимо от возраста и сезона. Все они придают образу особую элегантность и женственность. Красный остается цветом, который делает возраст женщины просто цифрой.

Красный , по мнению Кариен Мирелы, незаменим в любое время года

— Синий цвет был признан цветом 2020 года. Но на ногтях его можно увидеть почему-то крайне редко. Он еще в тренде?

— Конечно. Если вы чувствуете, что синие ногти сделают вас неотразимой, смело выбирайте этот цвет.

— До пандемии набирал популярность эффект пузырьков. Нейл-стилисты наперебой удивляли дизайном. Эффект пузырьков по-прежнему актуален?

— Да. Такой эффект привлечет внимание к маникюру, независимо от цвета. К слову, он делает руки моложе. Что касается влияния пандемии на нейл-индустрию, конечно, она коснулась этой сферы, как и других. Но несмотря на испытания, женщины по-прежнему стремятся быть красивыми и находят для этого средства. Очень важно уделять внимание своей внешности в любом возрасте. Маникюр — неотъемлемая часть образа женщины. На красивых безупречных ногтях эффектно смотрятся кольца и браслеты.

— А какую длину и форму ногтей предпочесть?

— Носите короткие ногти и средней длины, квадратные и слегка миндалевидные. Сейчас в приоритете комфорт и удобство. Перечисленные же формы и длина не доставят вам неудобств в быту и повседневной жизни. А это для каждой из нас очень важно. При этом вы будете выглядеть стильно.

Нюд – красиво и удобно

— И, к слову, это касается всей фэшн-индустрии. Актуальны ли сейчас блестки, камни и стразы в декоре ногтей?

— Знаете, сейчас приветствуется минималистичный дизайн. Он становится все более востребованным и модным. Сверкающие камни и пудра были и останутся предпочтительными для тех клиенток, которые любят выделяться, привлекать внимание и использовать эффекты, независимо от того, в тренде они или нет. К слову, если такой декор является частью продуманного дизайна и используется в меру, это смотрится очень красиво. Также очень важно, чтобы маникюр был выполнен безупречно, практически идеально.

— А что сейчас является антитрендом? Всегда не лишне знать, что уже устарело и является неуместным. Несоответствие трендам даже в одной детали образа способно испортить все впечатление.

— Думаю, важно носить то, что вам подходит, то, что дарит ощущение комфорта. Не стоит слепо следовать тенденциям.

— Какой дизайн вы выбираете этой осенью для себя? Вы ведь держите руку на пульсе модных трендов.

— Знаете, мой выбор зависит от настроения. Мне нравится миндалевидная форма и нюдовые оттенки. Я ценю удобство и элегантность.

— В холодное время года кожа рук становится особенно чувствительной. Как за ней ухаживать?

— В осенне-зимний период рекомендую использовать масла для кожи рук и кутикулы, они увлажняют интенсивно и надолго. Относитесь к своим рукам бережно и с заботой.

— Как сочетать с маникюром золотые и серебряные украшения?

— Мне нравится тандем золота с темными оттенками и серебра со светлыми.

Эффектно сочетание черного и розового цветов

— Сейчас все чаще кольца носят не в привычном месте на пальце, а ближе к ногтю. Это в тренде?

— Да. Этот тренд становится все популярнее, потому что это эффектно и необычно.

— Какой бы совет вы дали модницам, которые стремятся всегда быть на высоте?

— Если вы сомневаетесь, какой маникюр выбрать, отдайте предпочтение тому варианту, который вас делает уверенной женщиной. Это и есть самый правильный выбор. Маникюр сродни аксессуару, который может изменить наше настроение, поэтому выбирайте то, что в тренде, то, что смотрится стильно. Конечно, нужно учитывать момент. Праздничный маникюр — это одно, маникюр для офиса — совсем иное. И в том, и в другом случае вы должны наслаждаться красотой ногтей, чувствовать себя непринужденно и с уверенностью смотреть в лицо миру.

Ранее украинский дизайнер Ксения Шнайдер, чьи наряды носят Селин Дион, Белла Хадид, Дуа Липа и другие всемирно известные модницы, рассказала «ФАКТАМ» о том, какие тренды будут актуальны в ближайшее время.



Фото из альбома Кармен Мирелы



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