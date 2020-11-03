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Стиль жизни

Мелания Трамп пришла голосовать в платье за 4500 долларов и с сумочкой от Hermes

19:15 3 ноября 2020
Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в голосовании, посетив избирательный участок в курортном городе Палм-Бич в штате Флорида. Как пишет издание Daily Mail, участок находится в десяти минутах езды от закрытого клуба Мар-а-Лаго — частной резиденции Дональда Трампа, которая формально является его постоянным местом жительства с ноября 2019 года.

50-летняя Мелания прибыла в шелковом платье без рукавов от Gucci с принтом в виде цепочек. Стоимость наряда — 4500 долларов. В руках миссис Трамп держала сумочку французского дома Hermes модели Kelly. Стоимость этого аксессуара — около 17 тысяч долларов. Образ завершали солнцезащитные очки в черепаховой оправе и туфли на шпильках телесного оттенка. Супруга Трампа, переболевшая недавно коронавирусом, решила обойтись без защитной маски.

#melaniatrump in #gucci

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)

Накануне Мелания выступила с речью на митинге в штате Северная Каролина, где назвала соперника своего мужа Джо Байдена «политиком-карьеристом», который «приносит извинения за американское величие» и является сторонником радикальных левых взглядов. При этом бывшая модель была в кожаном жакете от Ralph Lauren стоимостью 5990 долларов.

Мелания в Северной Каролине

Фото Twitter и Instagram


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