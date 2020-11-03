Думаю, будет популярна одежда со встроенной маской, – Ксения Шнайдер

Джинсы от украинского дизайнера Ксении Шнайдер покоряют мир. Их носят Селин Дион, Белла Хадид, Дуа Липа и другие всемирно известные модницы. Секрет популярности вещей, создаваемых Ксенией в том, что они уникальны. Например, актриса и певица Селин Дион просто влюбилась в асимметричные джинсы, придуманные украинским дизайнером. В них одна штанина заужена, другая — клешная. А американская модель Белла Хадид обожает джинсы с эффектом шорт, надетых поверх брюк. Немало вещей от Ксении Шнайдер и у мегапопулярной британской певицы Дуа Липы, которая в прошлом году стала лицом духов Yves Saint Laurent Libre. Особенно исполнительнице полюбились джинсы- «крылья». Главная фишка творчества Ксении в том, что ультрамодную одежду она создает на основе переработанных вещей. К примеру, одна из жемчужин ее коллекции — джинсовая шуба из обрезков денима! В проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» Ксения Шнайдер рассказала о том, какие тренды будут актуальны в ближайшее время.

«Обрезки трикотажа используем для создания очень красивых печворк-свитеров»

— Ксения, во всем мире прошли Недели моды. И уже можно подводить какие-то итоги. Вы видели диджитал-показ Moschino, который в сети набрал более 135 миллионов просмотров? Все модели и зрители — не реальные люди, а анимационные образы. Знаю, вы тоже сделали необычную презентацию новой коллекции.

— Мы сняли показ, в котором участвовали всего три девушки-модели, но с помощью украинского приложения Reface App, которое оценил Илон Маск, лица на экране менялись таким образом, будто новую коллекцию демонстрировало 20 человек. Поскольку сейчас нежелательно собирать много людей, инновационная технология помогла нам обойтись очень маленькой командой.

— Невероятно! Конечно, всех интересует, какими будут в ближайшее время тренды. И вот что пишет об этом одна из крупнейших европейских газет: «Парижский шик — это огромные очки, спортивные брюки под объемным пальто, свитер со встроенной маской, которая поднимается к переносице…» А что вы думаете о новых реалиях моды?

— Несомненно, она станет более практичной. Спортивные брюки — то, в чем комфортно дома. Для выхода на улицу просто нужно накинуть пальто. Думаю, будет популярна и одежда со встроенной маской — это удобно. Также актуальны водолазки с высокой горловиной, которую при необходимости можно поднять к носу.

— Еще один тренд — пышный рукав. По мнению фэшн-экспертов, он будто напоминает о социальной дистанции, утверждая личное пространство.

— Да, из вечерней моды такой рукав все больше переходит в повседневную. Сейчас актуальны блузки, платья и даже свитера с пышными рукавами. Думаю, это будет набирать обороты.

Белла Хадид носит созданные украинским дизайнером Ксенией Шнайдер джинсы с эффектом, будто шорты надеты на брюки

— Какие еще тренды актуализирует пандемия?

— Будет расти спрос на экологичную моду. Сама планета диктует нам этот тренд, он — необходимость. Все популярнее становится органический хлопок, выращенный без пестицидов. При его выращивании не загрязняются почва и воздух, меньше воды расходуется для полива. Такие вещи стоят дороже, но и для здоровья они лучше.

— Знаю, вы, как и дизайнер Стелла Маккартни, сторонница идеи устойчивого потребления. Как это выглядит на практике?

— В год перерабатываем порядка пяти тонн джинсов, приобретенных на сэконд-хэндах. Это около семи тысяч пар! После покупки стираем, распарываем и используем для создания новых вещей. Это сложный процесс, которым занимается команда из двадцати человек. Помимо джинсов еще перерабатываем спортивную одежду и используем ее, к примеру, для создания платьев. А еще работаем с отходами производств. Например, в Киеве есть крупная трикотажная фабрика. Мы используем обрезки трикотажа для создания очень красивых печворк-свитеров. Они сейчас очень популярны во всем мире, просто бум. Из обрезков денима мы создали даже шубу — получился необычный «джинсовый мех».

Шуба из «джинсового меха» смотрится очень необычно

«Гору ненужной одежды можно порезать на квадратики, ромбики, треугольники, сшить их между собой и сделать новое платье»

— Какие практические советы вы бы дали модницам в наше непростое время?

— Порекомендовала бы не делать импульсивных покупок. Перед тем, как принять решение, стоит подумать, действительно ли вам нужна эта вещь и с чем вы будете ее носить. Желательно, чтобы она сочеталась не с одной вещью в вашем гардеробе, а несколькими.

— Как дать новую жизнь старым платьям и кофтам, накопившимся в гардеробе?

— Гору ненужной одежды можно порезать на квадратики, ромбики, треугольники, сшить их между собой и сделать новое платье — очень пестрое и стильное. Техника печворк — сейчас самый горячий тренд! Этот совет подойдет тем, кто умеет и любит шить. А если вы далеки от рукоделия, можно обратиться в ателье и, например, как-то интересно скомбинировать две вещи. Например, мы сшиваем джинсы с юбкой, рубашку тоже можно чем-то дополнить — и из нее получится платье.

— Как, с вашей точки зрения, изменится фэшн-индустрия в новых реалиях?

— Кризис, связанный с пандемией, очень сильно продвинул моду вперед в плане применения технологий. Теперь мы не только проводим показы онлайн, так же собираем заказы от магазинов. Не надо никуда ехать, тратить на это время и ресурсы. Переосмыслен и процесс производства одежды. Ее делали слишком много, хотя на самом деле потребителям столько всего не нужно. Дизайнеры были истощены, так как приходилось создавать коллекции четыре раза в год! Пандемия замедлила гонку — и это, конечно, плюс. Сейчас мы подходим к созданию коллекций более рационально.

Джинсы Ксении Шнайдер носит и популярная певица Дуа Липа

— В своем посте на странице Facebook вы написали, что переходите к формату работы по предзаказу.

— Знаете, за десять лет работы у нас накопился существенный сток одежды. Мы пытаемся продать ее со скидкой. Это меня и натолкнуло на мысль, что на самом деле не нужно было производить столько наперед. Правильнее отшивать вещи по предзаказу. Это старая схема ателье, от которой все мы отошли, а сейчас к этому возвращаемся. Делаем только то, что человеку нужно, по его меркам. Не стоит производить лишнее и при этом расходовать ресурсы. Что касается нашего бренда, кроме нас никто ни в Украине, ни, думаю, в мире, не делает джинсы под заказ.

«Чем меньше в джинсах деталей, тем лучше»

— Как ваши джинсы попали к знаменитостям?

— Прошлым летом мы получили запрос от стилиста Селин Дион. В нем писалось, что она планирует поездку на Неделю моды в Париж и наши джинсы ей очень бы подошли. И действительно Селин Дион произвела в них фурор! Эти джинсы мы с радостью подарили ей.

В асимметричных джинсах Ксении Шнайдер Селин Дион произвела фурор

— Кстати, что сейчас является трендом номер один в джинсовой моде?

— К сожалению, продажи денима во всем в мире в последние месяцы упали. Это комфортная одежда для улицы, но для дома более удобен мягкий трикотаж. В новой коллекции у нас мало смелых необычных моделей. Будут востребованы максимально простые комфортные джинсы. Чем меньше деталей, нашивок, выварки, тем лучше. От авангарда больше уходим в простоту.

Что касается цвета, сейчас все хотят черный деним.

— Как думаете, что изменится в нашей жизни в связи с пандемией?

— Будет меньше лишних телодвижений. Если можно вместо командировки просто созвониться по Zoom, люди не будут, как раньше, куда-то без особой надобности ехать. Все максимально перейдет в диджитал.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Самое главное — не болеть, укреплять свое здоровье, верить в лучшее! Хочется думать, что когда пандемия закончится, мы станем чуть-чуть мудрее.

Ранее известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал «ФАКТАМ» о том, каким станет мир моды после пандемии.



Фото из альбома Ксении Шнайдер



107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter