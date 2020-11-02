Тыква в цитрусовой карамели: легкий рецепт

Тандем тыквы и апельсина — яркий и необычный. И если вы хотите добавить в свою палитру вкусов что-то новое, попробуйте приготовить этот десерт. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Тыква в цитрусовой карамели — десерт вкусный и ароматный, — говорит Элла Иванова. — И готовится несложно.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Тыква в цитрусовой карамели 600 г тыквы очищенной

100 г сахара

Лимон

Апельсин Тыкву очищаем от кожуры и семечек. Нарезаем крупным кубиком Из лимона и апельсина выжимаем сок Соединяем тыкву, сахар, сок лимона и апельсина. Выкладываем в форму, накрываем крышкой. Духовку нагреваем до 150 градусов. Ставим на 1 час. Но через полчаса смотрим. Все тыквы разные. Желательно, чтобы не сильно разварилась.

— Подавать десерт лучше охлажденным?

— Конечно. Поместите на ночь в холодильник. И на следующий день наслаждайтесь!

Ранее рецептами бесподобной шарлотки к чаю и плюшек с маком с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Елена Зиберт.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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