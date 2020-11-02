Тыква в цитрусовой карамели: легкий рецепт
Тандем тыквы и апельсина — яркий и необычный. И если вы хотите добавить в свою палитру вкусов что-то новое, попробуйте приготовить этот десерт.
Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Тыква в цитрусовой карамели — десерт вкусный и ароматный, — говорит Элла Иванова. — И готовится несложно.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Тыква в цитрусовой карамели
- 600 г тыквы очищенной
- 100 г сахара
- Лимон
- Апельсин
Тыкву очищаем от кожуры и семечек. Нарезаем крупным кубиком
Из лимона и апельсина выжимаем сок
Соединяем тыкву, сахар, сок лимона и апельсина. Выкладываем в форму, накрываем крышкой. Духовку нагреваем до 150 градусов. Ставим на 1 час.
Но через полчаса смотрим. Все тыквы разные. Желательно, чтобы не сильно разварилась.
— Подавать десерт лучше охлажденным?
— Конечно. Поместите на ночь в холодильник. И на следующий день наслаждайтесь!
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Фото из альбома Эллы Ивановой1
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