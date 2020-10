Принц Уильям поделился рецептом блюда, которым когда-то покорил Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям поделился рецептом блюда, с помощью которого некогда произвел большое впечатление на свою будущую жену Кейт Миддлтон. Оба тогда еще были студентами университета. Как пишет издание Daily Mail, рецепт спагетти с итальянским соусом болоньезе от Его Высочества вошел в новую благотворительную кулинарную книгу A Taste Of Home («Вкус дома»). В нее включены рецепты 120 блюд от ведущих британских поваров и знаменитостей. Книга опубликована в честь 40-летия благотворительной организации The Passage, помогающей бездомным. Ее патроном является герцог Кембриджский.

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

30 граммов сливочного масла

1 мелко искрошенная большая луковица

1 очищенная и нарезанная морковь

2 измельченных стебля сельдерея

350 граммов постной говядины лучшего качества

250 мл сухого белого вина

120 мл молока

щепотка свежемолотого мускатного ореха

1 банка нарезанных консервированных томатов весом 400 граммов

1 чайная ложка томатного пюре

250 граммов спагетти

50 граммов натертого сына пармезан

2 столовых ложки нарезанной петрушки

соль и черный перец

В большом сотейнике нагреть оливковое и сливочное масло и немного пожарить лук на среднем огне — до мягкости. Добавить морковь и сельдерей, тушить еще пару минут, помешивая. Размять вилкой мясной фарш и добавить в сотейник, размешивая. Тушить до того момента, когда мясо уже потеряет розовый цвет, но еще и не приобретет коричневый. Влить вино и готовить далее до полного его испарения. Уменьшить огонь, добавить молоко и мускатный орех. Тушить до испарения молока. Вмешать томаты и пюре. Приправить солью и перцем.

Очень осторожно тушить на небольшом огне без крышки около трех часов, время от времени помешивая.

Когда соус будет готов, довести до кипения воду в большой кастрюле. Добавить чайную ложку соли и сварить спагетти, размешивая их деревянной ложкой. Слить воду. Разделить спагетти на четыре порции и к каждой добавить горячий соус. Присыпать петрушкой и подавать с пармезаном.

В прошлогоднем рождественском выпуске кулинарного шоу известного шеф-повара Мэри Берри, Кейт рассказала, что Уильям в те времена часто готовил для нее. Особенно ему удавались завтраки, а также различные соусы.

