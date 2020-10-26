Легкий рецепт ароматной аджики (фото)

Аджику любят практически все. Она идет к шашлыку и многим другим мясным блюдам. В магазинах аджика сейчас не дефицит. Но куда полезнее и вкуснее та, что приготовлена дома. Легким рецептом аджики с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сегодня хочу поделиться с вами самым удачным, с моей точки зрения, рецептом, сырой аджики, — говорит Элла Иванова. — Она такая ароматная и острая. То что надо холодной зимой!

Аджика Ингредиенты: 1 кг томатов;

500 г салатного перца;

1 столовая ложка соли;

100 г очищенного чеснока;

100−200 г горького перца. Приготовление: Все хорошо промываем. Измельчаем на мясорубке.

Добавляем соль, хорошо размешиваем. Накрываем крышкой.

Даем постоять при комнатной температуре сутки. Это надо для созревания аджики. Разливаем в чистые баночки и храним в холодильнике. Приятного аппетита!

— Сколько времени такая аджика может храниться в холодильнике?

— Не менее трех месяцев.

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Фото Эллы Ивановой

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