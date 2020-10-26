Легкий рецепт ароматной аджики (фото)
Аджику любят практически все. Она идет к шашлыку и многим другим мясным блюдам. В магазинах аджика сейчас не дефицит. Но куда полезнее и вкуснее та, что приготовлена дома. Легким рецептом аджики с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Сегодня хочу поделиться с вами самым удачным, с моей точки зрения, рецептом, сырой аджики, — говорит Элла Иванова. — Она такая ароматная и острая. То что надо холодной зимой!
Аджика
Ингредиенты:
- 1 кг томатов;
- 500 г салатного перца;
- 1 столовая ложка соли;
- 100 г очищенного чеснока;
- 100−200 г горького перца.
Приготовление:
Все хорошо промываем. Измельчаем на мясорубке.
Добавляем соль, хорошо размешиваем. Накрываем крышкой.
Даем постоять при комнатной температуре сутки. Это надо для созревания аджики. Разливаем в чистые баночки и храним в холодильнике. Приятного аппетита!
— Сколько времени такая аджика может храниться в холодильнике?
— Не менее трех месяцев.
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Фото Эллы Ивановой64
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