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Стиль жизни

Легкий рецепт ароматной аджики (фото)

7:28 27 октября 2020
Аджика

Аджику любят практически все. Она идет к шашлыку и многим другим мясным блюдам. В магазинах аджика сейчас не дефицит. Но куда полезнее и вкуснее та, что приготовлена дома. Легким рецептом аджики с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сегодня хочу поделиться с вами самым удачным, с моей точки зрения, рецептом, сырой аджики, — говорит Элла Иванова. — Она такая ароматная и острая. То что надо холодной зимой!

Аджика

Ингредиенты:

  • 1 кг томатов;
  • 500 г салатного перца;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 100 г очищенного чеснока;
  • 100−200 г горького перца.

Приготовление:

Все хорошо промываем. Измельчаем на мясорубке.
Добавляем соль, хорошо размешиваем. Накрываем крышкой.
Даем постоять при комнатной температуре сутки. Это надо для созревания аджики. Разливаем в чистые баночки и храним в холодильнике. Приятного аппетита!

— Сколько времени такая аджика может храниться в холодильнике?

— Не менее трех месяцев.

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Фото Эллы Ивановой

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