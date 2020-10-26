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Стиль жизни

«Вкуснее и полезнее, чем в Макдональдсе»: повар поделился рецептом картошки фри и набрал 4,6 миллиона просмотров

13:55 26 октября 2020
Картошка фри

19-летний австралийский повар, бизнесмен и блогер Морган Хипуорт поделился в соцсети TikTok видеорецептом картошки фри, которая, по его словам, «вкуснее и полезнее, чем в Макдональдсе». Пост Хипуорта набрал уже более 4,6 миллиона просмотров. Своеобразные чипсы по его методу готовятся без обжаривания во фритюре, что делает их менее жирными и калорийными.

Для этого блюда понадобится картофель (лучше в красной кожуре), оливковое масло, соль и, по желанию, травы на ваш собственный выбор.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Очистите картошку и нарежьте ее брусочками. Поместите их в кастрюлю с холодной соленой водой. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Кипятить еще две минуты, затем слить воду и разместить картофель на противне с оливковым маслом, приправив солью и травами. Печь 25 минут до золотистого цвета. Картошка должна покрыться хрустящей корочкой. «Бум, и вы получили это. Идеальная картошка фри», — говорит повар.

Пользователи сети пришли в восторг от простоты рецепта, который позволяет воспроизвести обожаемое детьми блюдо из фаст-фуда в его менее вредной для здоровья версии. Многие уже успели приготовить картошку по рецепту Моргана и заявили, что это очень вкусно и просто. Правда кто-то остался при своем мнении, считая, что с классической картошкой фри из Макдональдса ничего не сравнится.

Морган начал свой бизнес уже в возрасте 13 лет. Сначала он пек пончики для лучших кафе Мельбурна. А в 16 лет открыл свое собственное заведение Bistro Morgan Bakehouse, которое пользуется большой популярностью.

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