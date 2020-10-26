Андрей Богдан развеселил соцсеть своим костюмом

В сети активно обсуждают костюм бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, который попал в кадр на одной из киевский улиц в компании с бизнесменом Андреем Вавришем.

«Джентельмены удачи», — с таким комментарием Светлана Крюкова опубликовала фото Богдана и Вавриша в соцсетях.

Одна из интернет-пользователей шутливо переделала комментарий в «Джентельмены на дачу». А некоторые комментаторы активно вспоминали костюм тренера, которого в фильме Гая Ричи «Джентельмены» сыграл Колин Фаррелл.

Напомним, что недавно Андрей Богдан побывал на допросе у следователей Госбюро расследований. Это произошло после того, как экс-глава Офиса президента дал резонансное интервью Дмитрию Гордону, в котором он, в частности, заявил, что человек из ближайшего окружения Зеленского сорвал операцию по «вагнеровцам» одним телефонным звонком.

Впрочем, после беседы со следователями в ГБР заявили, что подтвержденной информацией о возможных контактах украинских чиновников с российскими органами власти Богдан не обладает.

Фото Андрея Богдана из соцсетей.

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